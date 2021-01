El 61% de empresas prevé contratar en 2021 pese a la crisis del coronavirus

El 61% de las empresas asegura que contratará personal en el año 2021 pese a los efectos de la crisis de la Covid-19, aunque supone nueve puntos porcentuales menos que el año pasado, al tiempo que un 45% de las compañías tiene previsto subir sueldos, frente al 63% del año pasado.

Así se desprende de la Guía Hays elaborada por la consultora de recursos humanos a partir de una encuesta a más de 2.000 empleados alrededor de 1.000 empresas, realizada durante el último trimestre de 2020, que refleja que el 50% de las empresas afirma que las contrataciones supondrán un incremento de sus plantillas respecto al año anterior.

El estudio muestra que un tercio de las empresas españolas (34%) cree que su negocio aumentará este año, mientras otro tercio (31%) considera que se reducirá y el resto no está seguro de los resultados que depara el próximo ejercicio. A su vez, el 77% de las empresas afirma que no teme una fuga de talento en 2021, frente al 68% del año pasado, según el informe, recogido por Europa Press.

En la parte de los trabajadores, la guía refleja que en 2020 estuvieron poco dispuestos a asumir riesgos y dejar su actual puesto de trabajo sin tener otras opciones confirmadas, con un 22% que lo hicieron, frente al 78% que no.

Sectores con mayor demanda

En cuanto a los sectores con mayor intención de contratación, estos son IT e Internet (83%), Pharma (75%) y salud y médico-sanitario (74%), mientras que los que tienen menor intención de contratar son los más afectados por la pandemia.

En ellos figuran el sector de automoción (56%), retail y bienes de consumo (52%), viajes, hostelería y turismo (52%), con el añadido del sector producción y fabricación (56%).

Respecto a los perfiles más demandados, destacan los del ámbito de ventas y departamento comercial (43%), seguido de ingenieros (34%) e informáticos (32%).

Por comunidades autónomas, la región que más contrataciones prevé es Andalucía (69%), mientras que Madrid se sitúa a la cola (55%). En Cataluña y País Vasco este porcentaje alcanza el 64% y 61%, respectivamente, mientras que en la zona de Levante es de un 59%.

Congelación de sueldos

Otro de los indicadores más significativos del crecimiento del mercado laboral es la intención de aumentar la retribución de los empleados en 2021, algo que solo harán el 45% de las compañías, frente al 63% del pasado año, según la Guía Hays.

De entre todas las empresas que aseguran que subirán sueldos, el 59% lo hará de forma general a toda la plantilla, si bien estos incrementos no superarán el 2% para la mayoría (71%). Además, el 55% de los empleados no espera una subida de sueldo, aunque el 56% sigue considerando que su salario no está acorde con su trabajo.

Entre los sectores donde es más común este desencanto, destaca publicidad y medios (78%), educación (78%), construcción (77%) y marketing (75%).

Más productivos teletrabajando

La Guía Gays también refleja que el 68% de trabajadores asegura que tiene la opción de teletrabajar en 2021 (ya sea de forma obligada o voluntaria), casi el doble respecto al porcentaje que podía en 2020, antes de la pandemia cuando era solo un 36% de asalariados el que contaba con esa opción.

No obstante, el 58% de los empleados afirma que el teletrabajo ha afectado a las horas dedicadas. Más de la mitad (54%) calcula que trabajan más, y solo el 4% afirma que trabaja menos, mientras que el resto considera que trabajan las mismas horas (42%).

En este sentido, destaca el hecho de que sólo un 54% de los empleados reconozca que cuenta con todas las herramientas necesarias para desempeñar sus tareas en casa, mientras el 31% afirma que solo cuenta con algunas y un 15% dice que no las tiene.

En el lado de las empresas, el 63% sostiene que revisará las políticas de teletrabajo que tenía antes de la pandemia para incrementar la flexibilidad. Un 36% asegura que mantendrá las mismas opciones, resultado de la suma entre un 19% que subraya que ya promocionaba el teletrabajo antes de la crisis sanitaria y un 17% que no tenía ni tendrá teletrabajo.

Así, el número de trabajadores que exige mayor flexibilidad ha caído del 73% en 2020 al 67% este año y se constata un descontento generalizado con la jornada partida para comer (tan solo un 2% lo han señalado como su preferencia) y la jornada de 9 horas a 17 horas (11%).

Si los profesionales pudieran elegir, sus preferencias serían de 7 horas a 15 horas (40%) o tener más flexibilidad a la entrada y la salida (47%).