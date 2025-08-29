Estas hamburguesas de salmón son tan deliciosas que mi familia las ha pedido tres semanas seguidas

Entre semana las cenas están claras: aquellas con las que no tienes que calentarte la cabeza, requieren pocos ingredientes y se preparar rápido. Sin embargo, salirse de lo establecido para probar una receta sabrosa merece la pena, sobre todo si es también muy fácil de preparar. Y aunque una hamburguesa de salmón pueda comprarse en una tienda, te aseguro que no hay nada como una casera.

Sin ultraprocesados ni conservantes, esta receta se prepara como la mayoría de pasteles de salmón, con salmón fresco, pan rallado y un huevo. Sigue sazonándolo con ralladura de naranja y pasta de tomate con pimentón picante. Es tan sencillo que ahora ha pasado a formar parte de mis básicos en la cocina durante la semana.

El truco

No hay nada más sabroso que esto. La ralladura de naranja fresca y la pasta de tomate concentrado le dan a las hamburguesas de salmón un sabor increíble. Si además añades algo de miel para endulzar este plato se convertirá en la delicia de aquel que lo pruebe.

Sin embargo, lo mejor es que en 30 minutos ya está todo listo, aunque otra opción es prepararlas con un día de antelación o incluso congelar algunas para tener para más adelante.

Ingredientes

La ralladura de media naranja

1 huevo grande

3 cucharadas de pasta de tomate concentrado (especiado)

Sal

3 cebolletas medianas

Medio kilo de salmón sin piel

Media taza de panko

Un chorrito de naranja recién exprimida

3 cucharadas de miel

Aceite de oliva

Paso a paso

Empieza rallando la piel de la naranja muy fina e incorpórala a un cuenco grande junto al huevo, la pasta de tomate con especias al gusto (mejor si son picantes) y 3 cucharaditas de sal. Trocea en piezas medianas la cebolleta y pásala a un procesador hasta que queden trozos muy pequeños. Añade el salmón troceado sin piel (asegurate que no tengan espinas) y procesa muy bien a potencia alta. Añade el salmón junto con el panko a la mezcla anterior e integralo con la ayuda de una cuchara de madera. Con esta masa te pueden salir 4 hamburguesas más o menos de 2.5 cm de grosor. Deja que repose la masa antes de formarlas. Mientras prepare la salsa para echar en la cocción. Mezcla el jugo de la naranja con la miel y un poquito de tomate concentrado. Calienta la sartén y pon las hamburguesas dejando que se hagan por un lado unos 3 minutos. Dale la vuelta y cocina otro minuto. Reduce el fuego a bajo y echa la salsa sobre las hamburguesas. Sigue unos 3 minutos hasta que la salsa reduzca. Sirvelas con un poco de ensalada y ya tendrás una cena completa.

Las hamburguesas de salmón se pueden mezclar y darles forma hasta con 1 día de anticipación y guardar en un recipiente hermético. Otra opción es congelarlas para cuando se necesiten.