Dónde ver las mejores películas y series de Eusebio Poncela, fallecido a los 79 años: 'Los gozos y las sombras', Almodóvar y la inolvidable 'Martín (Hache)'

El primer trabajo destacado de Eusebio Poncela, fallecido a los 79 años, es Arrebato, una cinta de Iván Zulueta que fue un fracaso en el momento de su estreno (1979), pero que con los años se ha ganado esa etiqueta de 'película de culto'. Está disponible en Filmin y FlixOlé.

Su primer gran éxito lo consiguió junto a Charo López, Amparo Rivelles y Carlos Larrañaga en Los gozos y las sombras, la serie de televisión basada en la novela homónima del escritor Gonzalo Torrente Ballester que está disponible de forma gratuita en RTVE Play.

La carrera de Eusebio Poncela también está ligada a Pedro Almodóvar, con quien trabajó en Matador (Movistar Plus+ y FlixOlé) y La ley del deseo (Movistar Plus+). Sin embargo, uno de sus papeles más destacados y recordados de su prolífica trayectoria lo rodó en Argentina, cuando interpretó al inolvidable Dante en Martín (Hache) a las órdenes de Adolfo Aristarain (FlixOlé). Compartió cartel con Federico Luppi, Juan Diego Botto y Cecilia Roth. Intacto (FlixOlé), de Juan Carlos Fresnadillo, le dio su única nominación al Goya.

En televisión, Eusebio Poncela fue el cardenal Cisneros en la serie Carlos, Rey Emperador (RTVE Play) y también participó en Isabel, otra ficción histórica de la cadena pública. Su último trabajo fue en Matices, la serie que protagoniza Elsa Pataky que recientemente estrenó SkyShowtime.