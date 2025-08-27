Muere el actor Eusebio Poncela a los 80 años

El actor Eusebio Poncela ha fallecido en Madrid a los 80 años, dejando tras de sí una carrera marcada por el riesgo artístico, la intensidad interpretativa y una profunda huella en el cine, el teatro y la televisión españolas.

Formado en los escenarios, Poncela debutó en el cine en 1972 con La semana del asesino, de Eloy de la Iglesia, interpretando a un personaje homosexual en una relación ambigua y cargada de tensión con el protagonista, papel que ya adelantaba su inclinación por personajes complejos y poco convencionales.

Su consagración llegaría en 1979 con Arrebato, de Iván Zulueta, una película de culto que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una referencia ineludible del cine español por su audaz reflexión sobre la adicción y el poder de las imágenes.

En los años 80, Poncela fue uno de los rostros recurrentes de la cinematografía más innovadora del momento. Pedro Almodóvar contó con él para Matador y, especialmente, para La ley del deseo (1987), donde interpretó a un director de cine homosexual enamorado del personaje de Antonio Banderas. La película, en la que también participó Carmen Maura como una mujer trans, es hoy considerada uno de los pilares de la filmografía almodovariana y una obra clave en la representación de la diversidad sexual en el cine español.

Eusebio Poncela desarrolló también una intensa trayectoria televisiva y teatral, siempre fiel a un estilo interpretativo magnético, sobrio y de enorme presencia.