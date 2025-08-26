Julio Iglesias despide a su gran amigo Manuel de la Calva (Dúo Dinámico) con un emotivo mensaje: "Tu música será eterna"

El cantante, alejado del foco mediático desde hace años, ha reaparecido este martes en redes sociales por una triste razón: el fallecimiento de Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico. Se conocieron hace décadas y su amistad sobrevivió al tiempo y la distancia, manteniendo el cariño, el respeto y la admiración intactas. Así lo ha demostrado Julio Iglesias con un emotivo mensaje de despedida.

"Hoy, la música española pierde uno de sus más grandes artistas", comenzaba escribiendo el intérprete de 'Hey'. "Contigo y con Ramón (Arcusa), nace el pop en España. Vuestras lecciones cambiaron mi carrera para siempre", ha admitido el artista. "Descansa en paz, amigo. Tu música quedará eternamente en nuestras vidas".

Las vidas de Julio, Manuel y Ramón han estado íntimamente ligadas, no solo en lo personal sino también en lo profesional, pues el Dúo Dinámico fue autor de algunos de los grandes éxitos de Iglesias, como 'Soy un truhán' o 'Me olvidé de vivir'. La SGAE le rendirá homenaje este miércoles en una capilla ardiente que permanecerá abierta al público desde las 11 a.m hasta la tarde. La Sociedad General de Autores y Editores ha expresado su profundo pesar por la pérdida del artista, a quien describe como un "autor eterno" y como un miembro destacado de su Junta Directiva.

El último adiós al maestro #ManuelDeLaCalva se producirá en la sede central de #SGAE en Madrid. El Palacio de Longoria (c/ Fernando VI, 4) acogerá la capilla ardiente del autor mañana, 27 de agosto, entre las 11:00 y las 20:00 horas.



Manuel de la Calva fue durante 65 años socio… pic.twitter.com/ERAa7I997W — SGAE (@sgaeactualidad) August 26, 2025