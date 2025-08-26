El mensaje de Sara Carbonero tras la muerte de Verónica Echegui: "Mujer valiente"

Verónica Echegui fue despedida por numerosos amigos y compañeros de la profesión este lunes en el tanatorio de La Paz, en Madrid, después de fallecer este domingo a consecuencia de un cáncer que la intérprete no hizo público: de Paco León, Sara Sálamo, Dafne Fernández o Elisa Matilla, a Álex García, con quien la actriz, fallecida a los 42 años, mantuvo una relación sentimental de 13 años hasta que rompieran en 2023. Los mensajes en redes sociales también se dieron nada más conocer la noticia, siendo uno de los primeros en reaccionar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A lo largo del día se fueron dando publicaciones de despedida y condolencias en redes, como el de Dani Martín. Ya por la noche dejó un mensaje en el que recordó con unas enternecedoras palabras a la mujer con la que compartió protagonismo en Yo soy la Juani, la película de Bigas Lunas que lanzó a la fama a Echegui: "Ojalá jamás hubiera tenido que escribir esto. Vuela libre, como siempre lo has hecho. Salúdame por ahí a alguna y alguno que hace tiempo no veo. Te quiero, Eche", escribió el que fuera vocalista de El Canto del Loco.

Entre la oleada de reacciones también encontramos mensajes de compañeros de la profesión como Miren Ibarguren, Antonio Banderas, Maribel Verdú, Natalia Verbeke, Bibiana Fernández, entre otros muchos, y otros artistas como Vanesa Martín, Rozalén o Andrés Suárez: "Tenía cuarenta y dos años. Ni me hablen de su talento, de su risa etérea, de sus ojos de sed. Tenía cuarenta y dos años y la vida se pasará una vida preguntando por ella", escribió el cantautor.

D.E.P. #VeronicaEchegui pic.twitter.com/6HNIs7TuJ9 — Andrés Suárez (@andressuareztwi) August 25, 2025

También Sara Carbonero dejó un mensaje dedicado a Echegui al final del día: "Descansa en paz, mujer valiente. Luz para tu luz". La periodista, diagnosticada de cáncer de ovario en 2019, ha dejado en los últimos años profundas reflexiones en sus redes sociales acerca de la enfermedad, el tratamiento y de cómo todo esto afectó a sus dos hijos, los pequeños Martín y Lucas, que ya tienen 11 y 8 años respectivamente.

El mundo del cine ha despedido a una de las actrices más carismáticas, nominada cuatro veces al Goya como actriz y ganadora de un cabezón en 2022 por Tótem loba (Mejor cortometraje de ficción como directora). Una gala en la que subió al escenario con Álex García y otros compañeros, dedicándole unas palabras al que entonces era su compañero de vida: "Álex, que lo coproduce y ha estado conmigo desde el principio y siempre está... Mi amor. Cuánto me alegro de estar creciendo a tu lado. Te amo...".

Veronica Echegui ganó un Goya al mejor cortometraje de Ficción en 2022. Ella misma lo dirigió contando una experiencia propia que vivió. Trata sobre el feminismo y reflexionar sobre lo normalizado que están ciertas actitudes en el machismo. DEP. Siempre serás recordada. pic.twitter.com/pvsw9P41St — aroa ? (@uwmohn) August 25, 2025