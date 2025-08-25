Pedro Sánchez y demás reacciones a la muerte de Verónica Echegui a los 42 años: "Se marcha demasiado joven"

Desolación la que se vive en el mundo del cine tras conocerse la muerte de la actriz Verónica Echegui a los 42 años. La intérprete falleció este domingo, 24 de agosto, tras permanecer unos días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, según avanza El Mundo este lunes. Hace dos meses, la actriz fue entrevistada por Evasión y nos habló de su último proyecto con Dani de la Orden, la serie A muerte: "La serie trata temas importantes de la vida y lo hace con arte, alegría, de forma muy irreverente y con mucha naturalidad", nos contó la intérprete, cuatro veces nominada al Goya como actriz y ganadora de uno de ellos en 2022 por Tótem loba (Mejor cortometraje de ficción como directora).

Entre las reacciones que se han dado tras la noticia del triste fallecimiento, la de Pedro Sánchez: "Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven. Mi abrazo sincero en estos momentos tan duros para toda la familia y amigos", ha escrito el presidente del Gobierno poco después de conocerse la noticia.

Ione Belarra, secretaria general de Podemos tras su paso como ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno, también ha expresado: "Nuestro país pierde una magnífica actriz y directora que no vamos a olvidar. Mi abrazo y cariño a la familia de Verónica Echegui y a todas las personas que hoy lloran su muerte. Que la tierra te sea leve".

El actor Miguel Ángel Muñoz ha sido uno de los primeros compañeros de la profesión en despedirse: "Me impactó mucho tu trabajo en Yo soy la Juani y te admiraba mucho. Hoy me quedo de piedra con que te hayas ido. Que triste día hoy. Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos más cercanos. DEP". También Bibiana Fernández ha expresado: "No tengo palabras. De repente esta noticia. Actriz admirada y una mujer maravillosa. No éramos amigas pero coincidir con ella era siempre una alegría. Vuela bella. Mi cariño para sus seres queridos".

