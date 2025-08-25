Conmoción tras una de las últimas reflexiones de Verónica Echegui: "Yo, más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento"

Triste noticia la que este lunes hemos conocido y que ha dejado desolado al mundo de la interpretación. Verónica Echegui falleció este domingo, 24 de agosto, tras permanecer ingresada unos días en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, según avanza El Mundo. Nacida en Madrid el 16 de junio de 1983, se dio a conocer por su papel de La Juani en la película Yo soy la Juani, una cinta dirigida por Bigas Luna que le valió una nominación a los Premios Goya.

Su último trabajo, la serie A muerte, de Dani de la Orden, se estrenó hace unos meses en Apple TV+ y llegó a Atresplayer el pasado 15 de junio. Se trata de una comedia romántica en la que se abordan temas como la enfermedad y las relaciones personales. La serie, que consta de siete episodios de 30 minutos, cuenta con un guion lleno de verdad y unos protagonistas (Verónica Echegui y Joan Amargós encabezan el reparto) que dan una auténtica lección de interpretación, como ya contamos en la crítica publicada por Evasión el pasado 11 de junio.

Raúl y Marta se conocen en el momento menos adecuado de su vida, pero en el mejor sitio para hacer ese humor negro que sazona A muerte: un tanatorio. "La serie trata temas importantes de la vida y lo hace con arte, alegría, de forma muy irreverente y con mucha naturalidad", nos contó la propia Verónica Echegui hace unos meses.

Conmoción en redes

Las redes sociales se han llenado de mensajes de conmoción sobre el triste fallecimiento de la actriz. El periodista Martín Bianchi Tasso ha destacado una de las últimas reflexiones de la actriz con motivo de su proyecto con Dani de la Orden. La intérprete dijo en Fotogramas: "Creo que esta sociedad se ha esforzado mucho en que tengamos miedo a la muerte. Yo, más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento".

"Creo que esta sociedad se ha esforzado mucho en que tengamos miedo a la muerte. Yo, más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento"



La última entrevista de Verónica Echegui ?https://t.co/P4fHAi46B9 — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) August 25, 2025

El periodista Fonsi Loaiza también ha destacado estas mismas palabras de la actriz: "Ha fallecido a los 42 años la actriz Verónica Echegui, que intepretó a la Juani. En su última entrevista dijo: 'Creo que esta sociedad se ha esforzado mucho en que tengamos miedo a la muerte. Yo, más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento'. DEP".

Hoy ha fallecido a los 42 años la actriz Verónica Echegui, que intepretó a la Juani. En su última entrevista dijo: "Creo que esta sociedad se ha esforzado mucho en que tengamos miedo a la muerte. Yo, más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento". DEP. pic.twitter.com/f0MbUaU5v2 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 25, 2025