Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui

La actriz Verónica Echegui ha muerto a los 42 años después de permanecer ingresada unos días en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, según avanza El Mundo. Nacida en Madrid el 16 de junio de 1983, se dio a conocer por su papel de La Juani en la película Yo soy la Juani, una cinta dirigida por Bigas Luna que le valió una nominación a los Premios Goya.

Verónica Echegui debutó ante las cámaras con la serie Paco y Veva, una ficción que emitió TVE, pero fue Yo soy la Juani el proyecto que disparó su popularidad. Desde entonces, no dejó de trabajar, tanto en cine como en televisión y teatro. El último proyecto de Verónica Echegui fue la serie A muerte (Atresplayer), una comedia brillante -es una de las mejores series que se han estrenado en España este año- en la que la actriz dejó plasmada una de sus mejores interpretaciones. "La serie trata temas importantes de la vida y lo hace con arte, alegría, de forma muy irreverente y con mucha naturalidad", nos contó en una entrevista que nos concedió hace dos meses.

El menor de los males y El patio de mi cárcel, por la que recibió otra nominación a los Goya, fueron sus siguientes proyectos. La casa de mi padre, La mitad de Óscar, Kamikaze, Seis puntos sobre Emma, donde coincidió con Álex García, que fue su pareja, o Verbo fueron sus siguientes proyectos. Luego llegó Katmandú, un espejo en el cielo, a las órdenes de Icíar Bollaín, por la que se llevó otra candidatura a los Goya.

Verónica Echegui también participó en Me estás matando, Susana o No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas. Por la comedia musical Explota Explota recibió una nueva nominación a los Goya, la cuarta, una estatuilla que se le resistió como actriz pero que finalmente consiguió en 2022 como directora del cortometraje Tótem loba.