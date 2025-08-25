Muere a los 96 años Jerry Adler, el actor tardío que debutó a los 65: de 'Los Soprano' a 'The Good Wife', sus series más recordadas

El actor Jerry Adler ha muerto a los 96 años. Conocido, entre otros, por sus trabajos en Los Soprano y The Good Wife, acumuló un gran número de intervenciones en series y películas, a pesar de que debutó delante de las cámaras a una edad tardía, pasados los 60 años.

"El gran actor, mi amigo Jerry Adler, falleció hoy a los 96 años. Lo conocen por uno de sus papeles icónicos y por muchas de sus apariciones como actor invitado. Nada mal para alguien que no empezó a actuar hasta los 65", ha escrito el actor Frank J. Reilly.

Aunque tenía una larga trayectoria en el mundo del espectáculo como director de escena en producciones de Broadway, como My Fair Lady, Jerry Adler no debutó como actor hasta 1991. La primera vez que apareció ante las cámaras fue en la serie Brooklyn Bridge.

Jerry Adler fue Hesh Rabkin en la aclamada Los Soprano (disponible en HBO y Movistar Plus+), consejero y amigo de Tony Soprano, uno de sus trabajos más recordados. Otros muchos le vieron en The Good Wife (disponible en SkyShowtime y Movistar Plus+), donde interpretó al juez Howard Lyman. Llegó a la serie para hacer un cameo y se quedó durante más de 30 capítulos.

Años más tarde intervino en el spin off de esta serie, The Good Fight (Movistar Plus+). Rescue Me y Transparent (Prime Video) también fueron otras de sus ficciones más populares. En cine, Jerry Adler trabajó con Woody Allen en Misterioso asesinato en Manhattan (disponible en Prime Video en alquiler), además de un gran número de cintas en las que tuvo un papel secundario pero siempre destacado.