Series para ver este fin de semana: 'Muertos S.L.', 'Amanda Knox: una historia retorcida', 'Rehén' y 'Todo esto te daré'

La comedia Muertos S.L. salta de Movistar Plus+ a Netflix, la compañía que ha adquirido los derechos y que acaba de lanzar la tercera temporada (también tiene disponible las dos anteriores). Lo nuevo de esta serie de los hermanos Caballero, creadores de La que se avecina, es uno de los estrenos más importantes de esta semana. Disney+, por su parte, lanza la serie Amanda Knox: una historia retorcida, basada en el caso real de la estudiante norteamericana que fue condenada, y luego absuelta, por asesinato. El thriller político Rehén (Netflix) y la ficción francesa Todo esto te daré (Filmin), basada en la novela de Dolores Redondo, ganadora del Premio Planeta 2016, son otras de las novedades que llegan al streaming.

Monica Lewinsky revisa el caso judicial de Amanda Knox

Disney+. El caso Amanda Knox sacudió EEUU en 2007, cuando la estudiante norteamericana fue condenada, y posteriormente absuelta, por el asesinato de su compañera de habitación, Meredith Kercher, en Perugia (Italia). Amanda Knox: una historia retorcida ha llegado con sus dos primeros capítulos y está producida por la propia Knox y Monica Lewinsky, la becaria del caso Clinton que ahora ejerce de ejecutiva de televisión.

'Todo esto te daré', desde Galicia a la Provenza francesa

Filmin. Esta serie francesa es una adaptación de la novela homónima de Dolores Redondo, ganadora del Premio Planeta 2016. La narración salta de Galicia a la Provenza para contar la historia de Manuel Ortigosa, un escritor de éxito que sufre la pérdida de su esposo, Aymeric. Manuel tiene dudas sobre la causa de su muerte y, mientras sufre el duelo, descubre la vida secreta de su pareja y a su poderosa familia política, de la que no sabía nada.

'Rehén', un adictivo thriller político en el centro del poder

Netflix. Alguien secuestra al marido de la primera ministra británica y la presidenta francesa sufre un chantaje durante su visita oficial a Londres. Ambas se ven obligadas a tomar decisiones impensables. Enfrentadas en una feroz rivalidad que podría costarles la carrera y la vida, las mandatarias deberán ser capaces de unir fuerzas para destapar la conspiración que las amenaza. La serie sigue la estela de éxitos como La diplomática.

