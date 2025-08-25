Suspenden la grabación de 'Emily in Paris' por la trágica muerte de un miembro del equipo en pleno rodaje

El rodaje de la serie Emily in Paris ha sido suspendido por la trágica muerte de Diego Borella, un asistente de dirección que ha fallecido en plena grabación de los nuevos capítulos de esta exitosa ficción que emite Netflix.

Diego Borella, de 47 años, se desplomó mientras preparaba una escena de la quinta temporada de Emily in Paris. La ficción estaba rodando sus nuevas entregas en Venecia (Italia). El suceso se produjo dentro del hotel Danieli, uno de los más emblemáticos de la ciudad. Cuando llegaron los servicios de emergencias, Borella ya había muerto y nada pudieron hacer por reanimarle.

Los nuevos capítulos de Emily in Paris llegarán a Netflix el próximo 18 de diciembre y las tramas se desarrollarán entre Roma y París, aunque hay escenas que se han rodado en otras localizaciones, como Venecia. En los nuevos 10 episodios, Emily continuará con sus vacaciones italianas viviendo la dolce vita sin dejar a un lado sus nuevas vivencias por la capital francesa.

Emily estará al frente de Agence Grateau en Roma y tendrá que lidiar con nuevos retos tanto en el trabajo como en el amor, mientras se acostumbra a la vida en una nueva ciudad. Pero cuando parece que todo iba viento en popa, una idea en la oficina se tuerce y acaba pasándole factura en lo personal y en lo profesional.