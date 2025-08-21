Lily Collins conquista Venecia a base de 'lookazos': echamos un vistazo a la nueva temporada de 'Emily in Paris'

Se acabaron las vacaciones para la protagonista de una de las comedias más aclamadas de Netflix. Lily Collins retoma las grabaciones de la nueva temporada de Emily in Paris y no lo hace en la ciudad de la moda sino en la de los canales, Venecia, donde Emily Cooper comienza una nueva etapa de su vida. La estrella ha compartido con todos sus seguidores las primeras imágenes del rodaje y ha anunciado la fecha de estreno: 18 de diciembre.

"La cuenta atrás comienza oficialmente, con un primer vistazo y fecha de lanzamiento de Emily en Paris, Temporada Cinco. La aventura italiana de Emily continúa, desde adoquines a canales, el 18 de diciembre", ha escrito Collins junto a un carrusel de imágenes en el que posa como toda una diva de Hollywood. La maleta que ha llevado a Venecia es imperdible: desde un conjunto de topos negros sobre blanco con gafas a juego hasta una maxi blazer roja, un look amazona al más puro estilo británico o un conjunto de short y camisa, pura tendencia, con un llamativo estampado floral.

En esta nueva temporada, de 10 capítulos, Emily se estrena como jefa de la sucursal de la Agence Grateau en Roma, donde se enfrenta a nuevos retos profesionales y románticos. Justo cuando todo parece ir bien, una de sus ideas resultará ser un fracaso y desencadenará un auténtico tsunami no solo en el terreno laboral sino también en el sentimental que obliga a la protagonista a refugiarse nuevamente en Francia: "Esta temporada es una historia de dos ciudades. Roma y París. Entre ambas, Emily lleva el amor y la vida al siguiente nivel", ha dicho el creador de la serie, Darren Star.

Más allá de la serie, Collins, que está casada con Charlie McDowell y fue madre el pasado mes de febrero por gestación subrogada, ha caído rendida a los encantos de la 'dolce vita' y ha paseado por los canales venecianos, visitado la bellísima basílica Santa María della Salute y disfrutado del viento en la cara a bordo de los famosos taxis acuáticos. Todo un catálogo turístico y estilístico en el que destacan los coloridos vestidos frutales tan típicos de la costa italiana.

.