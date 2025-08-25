Trece años de amor de Verónica Echegui y Álex García: apasionados, guapísimos y unidos por el cine

Verónica Echegui ha fallecido este domingo 24 de agosto a los 42 años. Un triste fallecimiento que envuelve en luto al cine español y todo el sector de la industria cinematográfica de nuestro país. Verónica, su sonrisa, su brillo de ojos, nos lleva irremediablemente a La Juani. A ese personaje inmortal de chica de barrio a quien la actriz dio alma, corazón y vida junto a Dani Martín. Fue en 2006 de la mano de otro grande entre los grandes, Bigas Luna, quien supo ver en ella a una intérprete de mil aristas, mil matices y mil caminos por recorrer. Aquel año Echegui recibió una candidatura al Goya, un aplauso global y el premio a la mejor actriz en el Festival de Málaga.

Damos un salto en el tiempo para trasladarnos a 2010. Ese año, Verónica rodó junto a Álex García Seis puntos sobre Emma, dirigida por Roberto Pérez Toledo. Saltaron chispas y se enamoraron. Comenzó el rodaje en noviembre en Tenerife y concluyó a finales de diciembre. Pasó el equipo de la película una Navidad en Canarias lejos de casa y el amor surgió.

La película toma el Braille como eje del guion. Se refiere a los seis puntos del lenguaje para invidentes que pueden conformar cualquier letra. La estructura narrativa refleja las capas del personaje: frustración, deseo, incomunicación, amor y esperanza. Verónica dio vida a Emma, una mujer ciega que vive con la obsesión de quedarse embarazada. Una exploración sobre la maternidad y el deseo de ser madre sin dejar que el amor se interponga.

"¡Cuánto me alegro de estar creciendo a tu lado! Te amo"

Verónica y Álex se enamoraron en aquella película. Mantuvieron una relación discreta desde entonces y que duró 13 años. En una entrevista a Telva, la actriz deslizó que creía que "no era capaz de amar". En 2020, con motivo del 39 cumpleaños del actor, su novia escribió en redes: "Luego te conocí y éramos dos monos con pistolas. Dos inconscientes que ni se olían el viaje que estaban iniciando". Poco después, en 2022, en la gala de los Premios Goya, le dedicó estas palabras a su compañero de vida: "Mi amor, ¡cuánto me alegro de estar creciendo a tu lado! Te amo".

Apasionados del campo y muy comprometidos con el medio ambiente, Echegui y su novio se fueron a vivir juntos a una casa en la sierra de Madrid. Un huerto y animales formaron parte de ese refugio junto a la Naturaleza en el que se evadían de los focos, los flahes, las alfombras rojas y los estrenos. En 2023 pusieron fin a su relación.