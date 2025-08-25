La muerte de la actriz a los 42 ha teñido de luto el universo cinematográfico y ha sumido a todos sus amigos y compañeros en la más absoluta tristeza, especialmente a aquellos más cercanos, como es el caso de Álex García. El intérprete, que mantuvo una relación sentimental con Verónica Echegui durante 13 años que se rompió en 2023, ha acudido de este lunes al tanatorio de La Paz, en Madrid, para despedirla. "Está completamente devastado", aseguran.

Álex, cuya amistad con Verónica se mantenía intacta, está roto por la pérdida de la que considera el amor de su vida. Cabizbajo y vestido con ropa oscura, ha llegado al tanatorio a primera hora del día con mucha discreción y ha entrado en el interior del recinto por una puerta trasera. Los fotógrafos, conscientes del dolor y la pena del protagonista de Tierra de lobos, han acordado respetar su duelo y evitar imágenes innecesarias. "Me han dicho que está roto de dolor, que está absolutamente devastado", han dicho en Tardear.

Multitud de amigos han arropado a Álex en este día tan complicado, desde Dafne Fernández y Elsa Matilla a Sara Sálamo, íntima de Echegui, o Paco León: "No nos lo creemos", ha dicho visiblemente emocionado.

Verónica, que saltó a la fama gracias a su magnífica actuación protagónica en La Juani, tenía 42 años y llevaba un tiempo luchando contra un cáncer que sufrió en la más absoluta discreción. "Sabía que estaba enferma, pero no que su estado era tan grave", ha dicho entre lágrimas Cayetana Guillén Cuervo.