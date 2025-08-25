De qué ha muerto Verónica Echegui a los 42 años: la batalla que no pudo ganar

Protagonista de Yo soy la Juani y de la última serie de Dani de la Orden, Verónica Echegui ha fallecido a los 42 años en Madrid. Cuatro veces nomida al Goya como actriz y ganadora de uno de ellos en 2022 por Tótem loba (Mejor cortometraje de ficción como directora), la intérprete ha dejado desolado al mundo del cine en España, que este lunes se despide de una de las actrices con más nombre y más queridas del panorama español.

Tras conocerse la noticia de su muerte, las redes sociales se han llenado de mensajes por su pérdida y, entre todos ellos, el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven. Mi abrazo sincero en estos momentos tan duros para toda la familia y amigos", ha escrito el líder del Ejecutivo tras conocerse la noticia.

La intérprete falleció este domingo, 24 de agosto, tras permanecer unos días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, según ha adelantado El Mundo este lunes. Ha muerto a raíz de una enfermedad que no hizo pública.

Hace dos meses, la actriz fue entrevistada por Evasión y nos habló de su último proyecto con Dani de la Orden, la serie A muerte, disponible en Apple TV+ y Atresplayer: "La serie trata temas importantes de la vida y lo hace con arte, alegría, de forma muy irreverente y con mucha naturalidad", nos contó la actriz.

Un triste fallecimiento que envuelve en luto al cine español y todo el sector de la industria cinematográfica de nuestro país. Verónica, su sonrisa, su brillo de ojos, nos lleva irremediablemente a La Juani. A ese personaje inmortal de chica de barrio a quien la actriz dio alma, corazón y vida junto a Dani Martín. Fue en 2006 de la mano de otro grande entre los grandes, Bigas Luna, quien supo ver en ella a una intérprete de mil aristas, mil matices y mil caminos por recorrer. En lo personal, muy comentada fue su relación de trece años con el también actor Álex García. En 2023 pusieron fin a su relación.