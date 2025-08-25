De Paco León a Sara Sálamo: lágrimas en el tanatorio de Verónica Echegui, fallecida a los 42 años

Desolación la que se vive en el mundo del cine tras conocerse la muerte de la actriz Verónica Echegui a los 42 años. La intérprete falleció este domingo, 24 de agosto, tras permanecer unos días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Una larga enfermedad, que la actriz no hizo pública, ha acabado con su vida. Tras conocerse la noticia este lunes, las redes sociales se han llenado de mensajes por su muerte. Una de las primeras reacciones, la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Amigos y familiares ya la despiden en el tanatorio de La Paz, en Tres Cantos, Madrid.

Una de las primeras en llegar ha sido la actriz Sara Sálamo, vestida de negro y cabizbaja ante esta dolorosa pérdida. Dafne Fernández y Elisa Matilla también han acudido para despedir a su amiga y darle las condolencias a la familia. Paco León, Vicky Luengo, María Adánez, Silvia Alonso y Álex García, también han sido otros de los compañeros de profesión que se han acercado hasta allí. Con este último, la actriz fallecida mantuvo una larga relación sentimental.

Sara Sálamo

Dafne Fernández y Elisa Matilla

Paco León

Hace dos meses, la protagonista de Yo soy la Juani fue entrevistada por Evasión y nos habló de su último proyecto con Dani de la Orden, la serie A muerte: "La serie trata temas importantes de la vida y lo hace con arte, alegría, de forma muy irreverente y con mucha naturalidad", nos contó hace tan solo dos meses la intérprete, cuatro veces nominada al Goya como actriz y ganadora de uno de ellos en 2022 por Tótem loba (Mejor cortometraje de ficción como directora).