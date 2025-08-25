Gran amigo de Verónica Echegui, el actor y director ha sido uno de los muchos rostros conocidos que este lunes se han acercado al tanatorio de La Paz, en Madrid, para dar su último adiós a la protagonista de Yo soy la Juani, fallecida a los 42 años. Muy triste, Daniel Guzmán ha desvelado que había trabajado con ella en los últimos meses en un proyecto que se convertirá en su trabajo póstumo: "En la última etapa estuvimos juntos para hacer un proyecto y bueno... Yo lo mantuve con sensibilidad y en secreto, porque ella me pidió que fuera muy discreto".

Guzmán no ha podido evitar las lágrimas al hablar de su querida compañera: "Era una persona muy especial, muy auténtica". Ha destacado, además, su personalidad arrolladora y la vitalidad que la acompañó hasta el final de sus días dejando un legado imborrable: "Yo creo que de su generación la más talentosa y con una personalidad única, de verdad. O sea, no porque se haya ido, pero es un golpe, es un revés muy duro, muy duro, de verdad".

El mundo del cine llora su pérdida

Muy afectado también Pablo Carbonell, que trabajó con Verónica cuando era solo una niña. "Se ha ido una gran actriz, pero, sobre todo, se ha ido una persona que tenía una sonrisa maravillosa. A todos nos tenía enamorados. Yo fui su padre en una cosa que hizo de niña y, de verdad, me ha dado un vuelco cuando me he enterado de la noticia, porque la vi crecer como actriz y como persona. Me he quedado estupefacto, porque no sabíamos nada de que estaba así".

Cayetana Guillén Cuervo también se mostraba muy sorprendida a su llegada al tanatorio: "Estoy en shock. Era una niña buena, llena de luz. Es algo muy raro. Lo sabía, pero no pensaba que fuera tanto. Es luz. Una niña muy luminosa y buena. Yo creo que Yo soy la Juani es su personaje. La hemos querido todos mucho".

María Adánez, por su parte, ha querido arropar a la familia de Verónica y también a Álex García, su ex, completamente devastado por la pérdida: "Una grandísima pérdida. Se ha ido de las grandes actrices de este país. Una mujer maravillosa. Verónica era todo luz. Talento a raudales. Lo tenía todo. La voy a recordar como una de las mejores actrices de este país y un ser humano increíble. Álex García es un gran amigo mío, nos conocemos desde hace muchos años del teatro".

.