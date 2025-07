El mensaje de Daniel Guzman contra Montoro: "Arruinaste la vida a actores por pensar diferente, miserable"

Cristóbal Montoro está en el centro de un escándalo judicial que podría marcar un antes y un después en la relación entre la política y los organismos de control fiscal en España. La Fiscalía Anticorrupción ha alertado al juez que instruye la causa de una posible red de tráfico de información privilegiada desde la Agencia Tributaria hacia el despacho del entonces ministro. Entre los afectados figuran figuras políticas, empresariales y mediáticas, pero también celebridades como la baronesa Carmen Thyssen y el tenista Rafa Nadal.

La investigación, según fuentes judiciales, apunta directamente a Montoro como receptor de información fiscal reservada que, en teoría, nunca debería haber salido de los cauces estrictamente judiciales o administrativos. A través de correos electrónicos entre el director de la Agencia Tributaria de la época, Santiago Menéndez, y el entorno del ministro, se detallan casos concretos en los que se compartió información sobre inspecciones en curso, actas previas a su firma y decisiones fiscales aún no comunicadas a los afectados.

El mensaje de Daniel Guzmán

Tras conocerse estas informaciones y otras relacionadas con Montoro, Daniel Guzmán (Aquí no hay quien viva) escribió este viernes en Instagram: "Por no hablar de todos los actores/actrices, presentadores/presentadoras a los que arruinó la vida por pensar diferente a él políticamente con un plan fiscal específico creado para hundirles la vida a través de una tributación injusta e ilegal según sus ingresos. Miserable". El ganador de dos premios Goya por Sueños (Mejor cortometraje de ficción) y A cambio de nada (Mejor director novel) se ha pronunciado a través de X, donde comparte sus opiniones muchas veces de índole política o relacionadas con la actualidad.

Sobre lo ocurrido con Montoro

El que fuera exministro de Hacienda entre 2011 y 2018 niega las acusaciones, dice que "no hay pruebas" y anuncia acciones legales para defenderse. Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de Carmen Cervera. Según consta en los correos recopilados por la Fiscalía a los que ha tenido acceso Informalia, Menéndez informaba al equipo de Montoro del avance de la inspección a BT (siglas con las que en el argot interno de Hacienda se referían a la baronesa). En esos mensajes se especificaban incluso fechas concretas en las que se preveía cerrar el acta de conformidad, además del importe exacto de la regularización tributaria. Borja Thyssen, hijo de la baronesa, fue objeto de un largo litigio con Hacienda que finalmente ganó.

Otro de los nombres propios afectados es el de Rafa Nadal

El actual marqués de Llevant de Mallorca estaba en pleno procedimiento de comprobación fiscal por sus contratos publicitarios cuando, según los correos intervenidos, Montoro y su equipo ya conocían los detalles antes de que el proceso finalizara.

En uno de esos mensajes, el director de la AEAT señalaba: "Se va a practicar regularización dejando un margen sobre los rendimientos publicitarios. A fecha de hoy, el contribuyente conoce la propuesta y está valorando su conformidad". Es decir, Nadal estaba aún negociando con Hacienda mientras en el Ministerio ya se sabía cómo iba a acabar la inspección.

La revelación no se limita a estas dos celebridades. En la documentación incorporada al sumario aparecen menciones a otros nombres relevantes de la política y la economía, como Rodrigo Rato, Esperanza Aguirre, Luis Bárcenas o el propio Jordi Pujol Ferrusola. En todos los casos, se habrían producido filtraciones internas desde la Agencia Tributaria hacia el Ministerio.