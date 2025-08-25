La dolorosa despedida de Dani Martín a Verónica Echegui: "Hoy también estabas preciosa"

La muerte de Verónica Echegui a los 42 años ha teñido de luto no el cine español y las redes sociales. Miles de mensajes de pesar y condolencia han recordado este lunes a la fantástica actriz: amigos, compañeros y conocidos que no dan crédito a los caprichos de una vida efímera y una enfermedad que no da tregua y que ella había conseguido mantener lejos del foco mediático. De entre todos los mensajes destaca uno especialmente doloroso: el de Dani Martín, que dio vida a Jonah, su novio, en la película que la catapultó a la fama, Yo soy la Juani.

"La Vero era la Penélope de Jamón jamón, la Rosalía de 'Saoko, papi, saoko', la artista más pura de todas las artistas, la Lola Flores del 'tuning', la perseguidora de sueños, la José Tomás del amor, un ciclón, una tormenta y una cala de Menorca en abril. La Vero era mucha Vero", comienza el texto del compositor. "A mí me enseñó, me respetó, me regaló amor de compañera. Yo aprendí, recibí y seguimos adelante cuando salimos del polígono, cada uno por nuestro lado, pero siempre conectados por esa locura que nos movía que se llama estar vivos. Hacía tiempo que no la veía, hasta esta mañana. No sabía que hoy nos encontraríamos, así es esta vida, que no es nuestra. Ojalá no haberte visto hoy, que Bigas siguiera también aquí y habernos ido a comer con él a su huerta ajos, aceite, hortalizas, su vino tan rico y brindar por todo lo que nos quedara por hacer. Pero esta cosa tan caprichosa y preciosa que llamamos vida no lo ha preparado así".

Dani recuerda a Verónica como una actriz extraordinaria pero, sobre todo, como una gran persona: "Eres única, inolvidable, terremoto, belleza, intensa, energética. Hoy también estabas preciosa, así eres tú, La Vero. Mujer gigante que me regaló tanto. Mujer libre, anárquica y hermosa".

El cantante acompaña su texto con una fotografía en la que aparece besando a su compañera: "Ojalá jamás hubiera tenido que escribir esto. La Vero, nuestra Vero (retiro lo de nuestra, ella era suya y a veces un ratito de los suyos), vuela libre, como siempre lo has hecho. Salúdame por ahí a alguna y alguno que hace tiempo no veo. Te quiero, Eche".