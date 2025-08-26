El dolor de Álex García en el funeral íntimo a Verónica Echegui en Madrid: las imágenes del último adiós

Mantuvieron una relación sentimental trece años hasta 2023 y este lunes, Álex García fue una de las personas que se acercó hasta el tanatorio de La Paz, en Madrid, mostrándose completamente roto y devastado por esta pérdida tan dolorosa. Álex, cuya amistad con Verónica se mantenía intacta, también ha estado este martes, 26 de agosto, en el funeral íntimo (una ceremonia civil) que ha tenido lugar en el tanario madrileño para despedir a la actriz.

Verónica, que saltó a la fama gracias a su magnífica actuación protagónica en Yo soy la Juani, tenía 42 años y llevaba un tiempo luchando contra un cáncer que sufrió en la más absoluta discreción. Álex García ha despedido al que fuera el gran amor de su vida. Alrededor de las 11 de la mañana, Echegui ha sido incinerada.

Álex García en el funeral de Verónica Echegui este martes, 26 de agosto

"Sabía que estaba enferma, pero no que su estado era tan grave", dijo entre lágrimas Cayetana Guillén Cuervo, Presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España desde enero de 2022, este lunes en el velatorio. Daniel Guzmán también habló del último trabajo que han compartido: "Me pidió que guardara en secreto su enfermedad". El protagonista de Aquí no hay quien viva había trabajado con ella en los últimos meses en un proyecto que se convertirá en el trabajo póstumo de la intérprete, que en 2022 ganó un Goya junto al propio Álex García y su equipo por Tótem loba (Mejor cortometraje de ficción).

En cuanto a Verónica Echegui, cuatro veces nomidada al Goya como actriz, rodó en 2010 junto a Álex García Seis puntos sobre Emma, dirigida por Roberto Pérez Toledo. Saltaron chispas durante el rojade en Canarias y se enamoraron. Apasionados del campo y muy comprometidos con el medio ambiente, Echegui y su novio se fueron a vivir juntos a una casa en la sierra de Madrid. Un huerto y animales formaron parte de ese refugio junto a la Naturaleza en el que se evadían de los focos, los flahes, las alfombras rojas y los estrenos. En 2023 pusieron fin a su relación.