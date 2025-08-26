Cuatro películas para recordar a Manuel de la Calva y una serie que explica el triunfo del Dúo Dinámico en Eurovisión con Massiel

La música del Dúo Dinámico también se escuchó en las películas que protagonizaron Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, fallecido este martes a los 88 años. Botón de ancla, disponible en FlixOlé, fue fundamental para su despegue musical, porque en su banda sonora está la canción Quince años tiene mi amor.

En 1964 protagonizaron Búsqueme a esa chica, con Marisol en el papel de niña prodigio, que está colgada en el catálogo de RTVE Play, donde se puede ver de forma gratuita. Escala en Tenerife y Una chica para dos, también disponibles en FlixOlé, fueron otras de las incursiones del Dúo Dinámico en la gran pantalla.

Un capítulo importantísimo en la carrera de Ramón Arcusa y Manuel de la Calva tiene que ver con la victoria de España en Eurovisión en el año 1968 con Massiel. El Dúo Dinámico escribió la canción La, La, La, un tema que inicialmente estaba compuesto para Joan Manuel Serrat, pero que finalmente acabó en manos de Massiel tras la renuncia del catalán.

Esta historia puede verse en la serie La Canción que hace solo unos meses estrenó Movistar Plus+. La miniserie, de tres capítulos, está protagonizada por Carolina Yuste en el papel de Massiel. Patrick Criado es Esteban Guerra, un directivo de TVE que tenía como objetivo ganar Eurovisión por deseo de Franco. El actor Edu Ferrés interpreta a Manuel de la Calva y Joan Sentís es Ramón Arcusa.