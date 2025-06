Elsa Pataky protagoniza 'Matices' (SkyShowtime): "Las series de España no tienen nada que envidiar a las de Hollywood"

Hacía 15 años que Elsa Pataky no rodaba en España. La última vez fue con la película DiDi Hollywood, a las órdenes de Bigas Luna, en 2010, una cinta sobre una actriz y su deseo de triunfar en la meca del cine. Esa misma carrera es la que comenzó Pataky justo en ese momento, porque la madrileña dio el salto a Los Ángeles (Fast & Furious, Thor: Love and Thunder) y no regresó. Afincada desde hace años en Australia, tras casarse con el actor Chris Hemsworth, Pataky volvió el año pasado a nuestro país para grabar en Salamanca Matices, el thriller de misterio psicológico que protagoniza y que este jueves, 5 de junio, llega a SkyShowtime.

A través de ocho capítulos, la serie narra la historia de seis pacientes que se reúnen en una bodega para someterse a la terapia de un carismático psiquiatra, el doctor Marlow (Eusebio Poncela), que es una eminencia en su campo gracias a su famoso método que ha logrado un altísimo porcentaje de cura entre los pacientes más complejos y difíciles. Tras una insólita cata ceremonial, un fatídico hecho da un giro inesperado a los acontecimientos. Un intuitivo teniente de la Guardia Civil (Raúl Prieto) se hará cargo del caso y descubrirá el origen de los traumas de los pacientes y la verdad sobre lo que pasó en esa la primera noche de terapia misteriosa. Maxi Iglesias, Luis Tosar, Enrique Arce, Hovik Keuchkerian, Juana Acosta, Fariba Sheikhan y Miriam Giovanelli completan el reparto principal de esta producción.

Pataky interpreta a Eviana, la hija del famoso doctor y la encargada de radiografiar con frialdad a los pacientes en este thriller lleno de giros en el que cada personaje es un misterio. "Yo no soy tan observadora como mi personaje. Ella sí sabe leer todos esos matices y determina cómo son los pacientes por cómo reaccionan, cómo hablan o cómo se comportan", nos dice la actriz. "Su proceso de análisis es muy interesante, pero para eso hay que ser muy observadora y paciente, unas cualidades que a mí me faltan", bromea. "Yo soy mucho más impaciente", confiesa la actriz. "Me gustaría ser como ella, que sabe llevar a la gente por donde quiere".

"La rutina Pataky": su plan de rodaje con actores españoles

El rodaje de Matices permitió a Pataky reencontrarse con la industria de su país y con un grupo de actores con los que hizo "piña". "Hemos hecho sobremesa largas, charlas... Estar rodando todos juntos hizo que nos conociésemos muy bien y que disfrutásemos mucho", cuenta sobre esas 'convivencias' que compartieron en una hacienda salmantina. Incluso acabaron compartiendo sesiones de fitness a cargo de la propia actriz. "La rutina Pataky", bromea. "Nos juntábamos en la habitación de Juana Acosta y la convertimos en nuestro gimnasio. Yo me traje mis gomas elásticas para trabajar, tenía el Tabata e hicimos un campamento, con ejercicios de media hora y una hora. Estaban todos obligados a hacerlo", recuerda entre risas.

"Tenía ganas de volver a trabajar en España, hacerlo en mi idioma y rodearme del gran talento que hay aquí", manifiesta la actriz sobre esta experiencia. "Era el momento y el proyecto adecuado, porque me atraía mucho la historia y el personaje. Soy muy fan del género policiaco, los asesinatos... Desde pequeña me han encantado estas historias y he leído todos los libros de Agatha Christie".

Para Pataky, Matices es un buen ejemplo de esa ficción española que desde hace años triunfa en el extranjero y confirma la buena imagen que tienen en Hollywood de nuestras producciones patrias. "En España siempre ha habido mucho talento y aquí se hacen series muy internacionales que no tienen que envidiar a lo que se producen fuera", reivindica. "Tengo muchas ganas de que salgan nuevos proyectos, de pasar más tiempo en España y de seguir trabajando aquí", confirma.

Vídeo YouTube