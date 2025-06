Todos los estrenos que ultima Filmin: el nuevo proyecto de Samantha Hudson, series y las películas que va a lanzar

Filmin prepara novedades para alimentar su catálogo de nuevas producciones españolas. Series, películas y proyectos de no ficción que entrarán durante los próximos meses en esta plataforma de pago que ya ha cumplido 18 año. Entre las novedades, destaca ¿No seré yo una obra de arte?, una docuserie que sigue a Samantha Hudson en un recorrido por España, donde entrevista a figuras clave del arte contemporáneo -directores de museos, galeristas, comisarios, críticos y artistas- con su corrosiva mirada. A través de preguntas provocadoras y situaciones insólitas, la serie explora los límites, contradicciones y curiosidades del mundo del arte actual, cuestionando qué significa realmente ser una obra de arte en la sociedad contemporánea.

Filmin también ha presentado nuevos Originales que llegarán a la plataforma a lo largo de 2025 y 2026. Dirigida por la debutante Ingride Santos, la película Ruido narra la historia de Lati, una joven de Barcelona que encuentra refugio en el rap tras la muerte de su padre, y sueña con triunfar en las batallas de freestyle a pesar de la oposición de su madre. Entrena a las órdenes de Judy, una antigua promesa del freestyle, y juntas exploran los límites personales y sociales que impone la escena urbana. El film está protagonizado por las actrices no profesionales Latifa Drame y Judith Álvarez, raperas reales que interpretan a los personajes principales, y cuenta con la participación de la cómica, escritora y actriz Asaari Bibang.

The Designer is Dead es un documental dirigido por Gonzalo Hergueta sobre el diseñador Miguel Adrover, figura clave del multiculturalismo y la sostenibilidad en la moda internacional. El film recorre la trayectoria de Adrover desde el éxito en Nueva York hasta su retiro en Mallorca, mostrando imágenes inéditas y testimonios de colaboradores como Jennifer Hoffman y la crítica Robin Givhan. La película es una producción de Little Spain, la productora fundada por Antón Álvarez, Santos Bacana y Cristina Trenas, responsable de títulos como el documental "Esta ambición desmedida" y numerosos videoclips para C. Tangana y otros artistas. En este proyecto, Antón Álvarez (C. Tangana) ejerce como productor ejecutivo.

La serie MIllennial mal es una comedia universitaria creada, escrita y protagonizada por Lorena Iglesias y dirigida por la propia Lorena y Andrea Jaurrieta. La historia sigue a Judith, una auxiliar de biblioteca en sus cuarenta que, tras perder su empleo y enfrentarse a una deuda inesperada, recibe por error una beca universitaria que había solicitado veinte años atrás. Aunque la beca está destinada a menores de 30 años, Judith decide integrarse en la vida universitaria. Entre la sátira y la comedia, el viaje de Judith explora temas como la precariedad de la generación millenial, la autoaceptación y la brecha generacional. El reparto incluye al nominado al Goya Vito Sanz (Volveréis) y cuenta con el debut en ficción de la cómica y guionista Isa Calderón, una de las responsables del exitoso podcast Deforme semanal.

Segunda temporada es una serie creada por Miguel Ángel Blanca y escrita por Berta Prieto, Víctor Diago y el propio Miguel Ángel. Aunque los tres fueron figuras clave detrás del éxito de Filmin Autodefensa, esta nueva serie no es la segunda temporada de aquel proyecto. En Segunda temporada conoceremos a Paula Ferrara (Prieto), escritora que fue voz de su generación y que, tras un fulgurante éxito literario, sobrevive ahora como "escritora fantasma" para influencers. Se trata de un retrato tragicómico sobre el desequilibrio emocional de dos personajes que han vivido la fama demasiado rápido e intentan rehacer su vida rodeados de celebridades de segunda en la Barcelona actual.

Filmin también ha anunciado que acogerá el estreno de más de 20 películas que han pasado por Cannes, entre ellos la Palma de Oro (A Simple Accident, de Jafar Panahi), el Grand Prix (Sentimental Value, de Joachim Trier), así como Resurrection de Bi Gan, The Secret Agent de Kleber Mendonça Filho, Sound of Falling de Mascha Schilinski y La Petite Dernière (La hermana pequeña) de Hafsia Herzi, junto a otros títulos Asimismo, la plataforma estrenará Blossoms Shanghai, la primera serie creada por Wong Kar Wai, que llegará en exclusiva a Filmin el 17 de junio.