El mejor pueblo de todos para comprarse una casa de playa está en esta costa de España, según Chat GPT

Tener una casa en la playa parece un sueño. Representa la tranquilidad, la paz mental y en pleno contacto con el mar. Dependiendo de quién se pregunta la elección del mejor lugar para pasar las vacaciones de verano puede variar mucho, la mayoría tira para su zona. Y es que en España hay una gran cantidad de kilómetros de litoral que forman lugares impresionantes, sin embargo, si se quiere ser más objetivo se puede recurrir a la Inteligencia Artificial.

Más allá de un lugar para veranear, se le ha preguntado a Chat GPT cuál sería el mejor pueblo de toda la costa española para comprarse una casa. En esta ocasión ha sido Jávea (Xàbia) la destacada como mejor pueblo para tener una casa junto al mar.

A tener en cuenta

Los parámetros principales que han servido para este análisis se centran en calidad de vida, ocio y gastronomía, clima, playas, entorno y el precio: "Considero que Jávea (Xàbia) destaca como el mejor pueblo de toda España para comprar una casa en la playa", afirma la IA.

Lo cierto es que este lugar atrae ya de por sí a un gran número de turistas tanto nacionales como internacionales que "aportan diversidad cultural, pero conservando identidad local". Además, el clima mediterráneo hace que las temperaturas sean agradables durante la mayor parte del año, "ideal tanto para relajarse como para explorar".

En cuanto al ocio y la oferta gastronómica, cuenta con zonas de puerto, casco antiguo y zonas algo más modernas que "equilibra tradición y vida contemporánea". En cuanto a sus locales Chat GPT subraya el "pescado fresco, arroces, productos del mar, bodegas locales y restaurantes auténticos", como principales atractivos.

Lo siguiente en la lista son sus playas de arena fina y calas rocosas con aguas cristalinas en un entorno impresionante que se completa con el Parque Natural del Macizo del Montgó, zonas que presentan una buena opción para aquellas personas que quieran hacer rutas en plena naturaleza.

Más detalles sobre el precio

En cuanto al precio de estas casa hay que tener en mente que es una zona muy bien comunicada con Alicante y Valencia. Además, tiene una buena infraestructura con servicios cuidados para sus residentes. En la respuesta que da Chat GPT deja claro que "aunque la zona tiene precios más elevados que otras más desconocidas, representa una excelente inversión por la combinación de entorno, calidad de vida y demanda creciente".

De hecho, en una rápida búsqueda en portales como Idealista se pueden encontrar alojamientos con varias habitaciones con precios que van desde los 155.000 euros.