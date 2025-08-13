La playa más larga de Cataluña está en la Costa del Maresme: un paraíso natural que tiene casi 10 kilómetros

Los veranos en España se caracterizan por temporadas de mucho calor, algo que hace a los turistas nacionales y extranjeros que se marchen a zonas de costa para disfrutar del mar, los chiringuitos de playa y temperaturas un poco más suaves.

El litoral español tiene una longitud de 7.905 km, según datos publicados por el INE, por lo que a nadie sorprende que en nuestro país haya algunos de los rincones más impresionantes de todo el mundo para pasar unos días de playa. Si la de Almonte-Doñana es la tercera más larga del mundo, en Cataluña hay otra de dimensiones considerables.

Lugar hasta en agosto

Puede que esta no salga en los principales ránkings de las "mejores calas", pero merece mucho la pena. Al ser tan larga es factible tener un día relajado sin aglomeraciones mientras disfrutas del sol y el mar. Se trata de la Platja de l'Astillero en Vilassar de Mar, la más larga de toda Cataluña, y cuenta con 9,5 kilómetros de arenas oscuras y finas.

La costa del Maresme es conocida por tener partes únicos del litoral, con playas como Ocata o Caldetes conocidas por muchos. la de l'Astillero es algo diferente porque no suele ser muy conocida. El escenario ideal: poca gente y más espacio.

Aquellas personas que durante los días de playa les guste andar un poquito que sepan que recorrer de punta a punta l'Astillero supone dos horas de paseo por unos tramos más urbanos y otros salvajes.

Más detalles

Cuenta con bastantes servicios, como duchas, lavapiés, aseos públicos, servicio de limpieza y acceso para personas con movilidad reducida. Puede que en el interior no se encuentren los típicos chiringuitos, pero basta con salir al paseo marítimo para disfrutar en alguna de sus muchas terrazas.