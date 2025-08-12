El truco del chef Alfredo Vozmediano para preparar un ajoblanco superior y muy sencillo en casa: "No le pongo..."

En la gastronomía también importan mucho las estaciones, no solo porque los ingredientes estén de temporada, sino porque reconforta más tomar un plato de cuchara en invierno y uno más fresquito en verano. Es por ello que durante estos meses de calor las "sopas" frías se vuelven las estrellas.

En toda España tanto el gazpacho como el salmorejo son de los platos más populares, pero hay un tercero muy parecido que está ganando popularidad poco a poco. Se trata del ajoblanco y, aunque sea difícil de encontrar en supermercados o su precio sea algo excesivo, es muy sencillo y barato de preparar.

Y es que esa deliciosa sopa fría andaluza, hecha a base de almendras, ajo, pan, aceite de oliva y, a menudo, vinagre, es perfecta para controlar el apetito en verano a la vez que nos refrescamos. Además, gracias a los ácidos grasos saludables y la vitamina E se beneficia la circulación, reducen el colesterol malo y mejoran la presión arterial.

El truco del chef

Es cierto que no todos lo preparan igual y así lo ha demostrado Alfredo Vozmediano en uno de sus shorts de Youtube. En el explicaba la manera de preparar tanto el gazpacho como el salmorejo, pero nos detenemos en el ajoblanco.

El cocinero compara esta elaboración con el gazpacho, dejando claro cuál es el ingrediente del que va a prescindir. "Solo le pongo almendra pelada, ajo, vinagre de jerez, aceite de oliva, sal y lo cubro con agua"

El pan es uno de los ingredientes tradicionales de esta receta, pero "en mi opinión no lo necesita y me gusta que quede ligero, pero cremoso a la vez", explica.

De esta manera solo habría que llevar a los ingredientes a una batidora y machacarlo muy bien todo. Luego se puede acompañar con algo de fruta, lo típico es trozos de uva o melón.

Ingredientes

1 diente de ajo

150 g de almendra cruda

325 ml de agua

15 ml de aceite de oliva

7,5 ml de vinagre de Jerez

Pizca de sal