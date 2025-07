Receta de tarta de la abuela "para vagos": rápida, fácil y con solo 4 ingredientes

Viajar al pasado no es posible todavía, aunque algunos afirman poder hacerlo con tan solo un bocado de esta mítica tarta de galleta y chocolate. Este clásico gusta tanto a los más pequeños de la casa, como a los adultos, y uno de sus puntos positivos reside en su facilidad. Seamos sinceros, a muchos nos gusta un buen dulce, pero no a todos se nos da bien el mundo de la repostería, por lo que se convierte en una de las opciones favoritas y más socorridas.

Una receta exprés

No necesita horno, es muy sencilla de preparar y sus ingredientes los tenemos todos por casa. Aunque parecía que el proceso de elaboración de esta tarta no podía ser más fácil, nos equivocábamos. Así lo ha demostrado una usuaria en redes sociales, @aitanagalindoo, al compartir esta versión de la tarta de la abuela exprés.

El secreto está en simplificar la lista de ingredientes: galletas, natillas, chocolate a la taza y leche. Realmente no se necesita ninguno más y tampoco tener mucha maña, ya que tan solo hay que realizar capas alternas en un recipiente. Eso sí, que sea sencilla de preparar no quiere decir que no esté deliciosa.

El paso a paso

Ingredientes:

Un paquete de galletas

Natillas de vainilla

Un cartón de chocolate a la taza

Leche

Preparación:

Moja las galletas en leche y crea una primera capa en un recipiente. Después, añade otra capa con chocolate y extiende para cubrir bien toda la superficie. Repite el mismo proceso con las galletas. Tras ello, esta vez extiende natillas por encima. Repite las capas intercalando la base de chocolate y natillas las veces que sea necesario hasta alcanzar la altura del recipiente. Deja enfriar.

| Fuente: Istock