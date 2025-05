La cena deliciosa y saludable que siempre hago cuando no quiero cocinar: lista en cinco minutos y con un bote de garbanzos

Aunque el mundo de la gastronomía nos ofrece una infinidad de recetas y platos con los que poder disfrutar a lo largo de las tres comidas más importantes, es de lo más normal que después de un largo día no nos apetezca volver a encerrarnos en la cocina durante varias horas para preparar la cena. Ante ello, es cuando entran en juego las denominadas 'recetas comodín', con las que sabemos que no nos vamos a complicar nada.

Afortunadamente, esto no significa que tengamos que renunciar a platos saludables y con ingredientes naturales y optar por ultraprocesados o alimentos precocinados. Este es el claro ejemplo de que en apenas cinco minutos se puede preparar una cena que tenga el aporte necesario de proteínas, vitaminas y calorías, y que además esté deliciosa.

Con un bote de garbanzos

El truco para elaborar este tipo de recetas es incluir aquellos alimentos que ya tenemos en la nevera y que no hacen falta cocinar, como podrían ser el tomate cherry, pepino o un bote de garbanzos cocidos. De esta forma, nos aseguramos que el tiempo en la cocina va a ser menor, pero no por ello no serán ingredientes naturales y sanos.

Una ensalada de garbanzos es una opción magnífica, sobre todo teniendo en cuenta que el verano está a la vuelta de la esquina y que es una receta ligera y refrescante. Además, también tiene otra gran ventaja y es que se puede dejar lista previamente.

| Fuente: Istock

El paso a paso

Ingredientes:

400 gr de garbanzos cocidos

100 gr de aceitunas negras sin hueso

200 gr de tomates cherry

1 pepino

100 gr de queso feta

200 gr de atún en conserva

Aceite de oliva y sal al gusto

Preparación:

Lava y escurre correctamente los garbanzos para deshacernos del líquido que hay en el bote. Lava también los tomate cherry y córtalos por la mitad, como las aceitunas. Enjuaga del mismo modo el pepino y corta en láminas finas. Corta la cebolla y el queso feta en pequeños trozos. En un bol, introduce todos los ingredientes que habíamos reservado y a su vez, añade el atún desmenuzado. Finalmente, incorpora el aliño, que puede ser aceite y sal, o alguna vinagreta.