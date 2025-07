La mejor paella del mundo se come en Alicante por solo 16 euros (y lo dice el chef Ferran Adrià)

En nuestra gastronomía pocos platos despiertan la misma pasión que la paella. Aunque nació en la Comunidad Valenciana, este icónico plato ha conseguido traspasar las fronteras, y no nos extraña. Ahora, poder disfrutar de un buen arroz no es tarea fácil y nosotros sabemos que el mejor del mundo se encuentra en Alicante. ¿Cómo fiarse? Porque no lo decimos nosotros, lo dice Ferran Adrià, uno de los chef más influyentes de la cocina moderna.

Tal y como ha confesado en varias ocasiones el chef, se trata del Restaurante Alfonso Mira, un pintoresco establecimiento situado en el pequeño pueblo de Aspe, Alicante. La tradición mediterránea y la modernidad se dan la mano en este restaurante liderado por los hermanos Alfonso y Teo Mira. El secreto de su éxito radica en su máximo respeto por el producto local y su esencia es clara: rescatar los sabores tradicionales de la región y aportarles un enfoque moderno.

No hay nada que defina mejor la cultura del Levante que el arroz, y en Alfonso Mira saben rendirle culto. Sin duda alguna, los verdaderos protagonistas de la carta de este restaurante costero. La paella de conejo y caracoles serranos al sarmiento es el plato estrella de la gastronomía de Aspe. Además, se ha convertido en la especialidad del restaurante, ya que se ha elaborado durante generaciones en la familia Mira y es el que Ferran Adrià denomina el mejor arroz del mundo.

Lo que hace aún más especial este restaurante es su apuesta por ofrecer platos de altísima calidad a un módico precio. Las opciones van desde los 16 euros por persona para sus arroces, hasta menús degustación diseñados para todos los gustos. Alfonso Mira nos demuestra que no es necesario renunciar a los pequeños placeres y que comer bien no tiene por qué ir de la mano del lujo.