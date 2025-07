Pide la cuenta en un bar y las redes sociales no dan crédito a lo que trae el camarero en el ticket: "¿Esto es legal?"

Un espeto, una fritura, un par de bebidas y el sonido de las olas del mar. A priori, mejorar este plan típico de las vacaciones de verano parece una misión imposible. Por el contrario, conseguir que esta experiencia acabe con un tinte negativo, no tanto. Lo que nadie se esperaba es que el ticket de un establecimiento ubicado en el paseo marítimo del Palo, en Málaga, recorriera el país entero a través de las redes sociales. ¿El motivo? El cobro sin previo consentimiento de 3,5 € por persona bajo el concepto "propina".

"Me quedé de piedra"

Ha sido una usuaria anónimo quien ha denunciado a través de la cuenta viral de X (antes Twitter) @soycamarero la situación que ha indignado a más de uno. "Me quedé de piedra almorzando... 3,5 de propina por persona sin ni siquiera consultarlo", comienza. Es más, a pesar de pertenecer también al colectivo, indica su clara desaprobación ante tal práctica: "Me gusta que me dejen propina, pero eso de imponer que te la tengan que cobrar...".

Más allá de los precios económicos que se pueden observar en el ticket, lo que realmente ha hecho saltar las alarmas en las redes sociales es precisamente ese concepto "propina", seguido de un cargo total que asciende a los 7 euros. De los más de mil comentarios que recoge la publicación, la gran mayoría apunta hacia la siguiente idea: "¿Cobrar propina es legal?".

Primera vez que veo esto aquí en España ¿Qué opináis? pic.twitter.com/bxLhT481Rs — Soy Camarero (@soycamarero) July 20, 2025

¿Es legal exigir propina en España?

A pesar de que existan otros países donde la ley recoge que se trata de un concepto obligatorio, hasta la fecha, en España la propia sigue siendo totalmente voluntaria, aunque suele dejarse como un gesto de cortesía y agradecimiento por el buen servicio. Según la jurisprudencia y algunas sentencias, es el establecimiento el que debe permitir o no las propinas, pero bajo ningún concepto pueden incluirlas automáticamente en la factura.

Desgraciadamente, no se trata de un caso aislado, sino que, según se deja entrever en los comentarios, hay varios usuarios que han sufrido esta misma situación. Es más, señalan que en ocasiones se esconde bajo otros conceptos, como "cubierto", "pan" o "servicio", aunque su cobro cada vez chirría más. También se pueden leer recomendaciones, como la de negarse a pagar dicho importe, pedir la hoja de reclamaciones o, incluso, avisar a la policía de esta práctica.

Ahora bien, lo que sí o sí queda claro y las redes sociales respaldan es la siguiente postura: la propina debe ser gesto voluntario y, por supuesto, no deben incluir IVA.