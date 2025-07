Se gasta casi 200 euros en un restaurante y no da crédito a lo que encuentra en el ticket: "Te están colando..."

"El servicio está prohibido cobrarlo, el cubierto también, y si pones un aperitivo o pan lo tienes que decir o tenerlo muy bien señalizado si lo vas a cobrar", estas son las palabras que le dedica Alfonso Ortega, creador de contenido gastronómico más conocido en redes sociales como Cocituber. Y es que, lo que había transcurrido con normalidad se tuerce en el momento el que le echa un vistazo a la cuenta y descubre un suplemento inesperado: le han cobrado por un aperitivo que no ha pedido. La polémica está servida.

Una práctica "prohibidísima"

Un muy mal sabor de boca. Esta sensación fue precisamente la que se le quedó a Cocituber después de su visita a "uno de los mejores restaurantes de todo Getafe", considerado así por él mismo. Y es que, aunque todo iba de maravilla, en el momento que llegó la cuenta, descubrió un cargo inesperado. "Yo de primeras, ya con esto me voy enfadado", sentencia.

A una cuenta que roza los 200 euros, el problema no es el cargo en sí, sino la falta de transparencia ante el cliente. "¿Por qué voy a querer yo la gamba esa por cinco euros?", añade tras comprobar que le han cobrado un aperitivo que no había pedido. Con tono firme y sin pelos en la lengua, el creador de contenido reclama ante el camarero la supuesta legalidad que se esconde tras el concepto y la respuesta que le llega desata el caos: "Está dentro de lo que se ofrece como servicio de mesa".

#restaurante ? sonido original - Cocituber @cocituber Os dejo la conversación completa, creo que en ningún momento he faltado al respeto a nadie, y después de pagar 195€ se lo digo, se lo podía haber dicho antes y no pagarlo, creo que tengo una educación máxima, y le explico que no está bien lo que hace. La respuesta del hostelero ha sido publicar mi cuenta, haciendo alarde de que me había invitado al agua, al café y a una tarta, y decir que "ahora que voy a restaurantes caros" me tengo que acosumbrar a que me hagan esto. No voy a decir el nombre del restaurante , pero esto es vieja escuela y se hace poco, el servicio está prohibido cobrarlo, el cubierto también, y si pones aperitivo o pan lo tienes que decir o tenerlo muy bien señalizado si lo vas a cobrar. Sin más, no voy a nombrar el nombre del restaurante, el cual se come muy bien, y lo digo en el video. Pero que valga este video tanto para cliente como para hostelero de que cada uno tiene unas obligaciones y unos derechos, y por supuesto la gran mayoría de los restaurantes lo hacen bien. #bar

Un debate que sigue abierto

No se trata, ni mucho menos, de una polémica nueva, sino que es algo que lleva sucediendo desde hace unos años. Después de la publicación del vídeo, con la conversación integra incluida, los comentarios se han inclinado hacia ambos bandos: quienes afirman que no es lícito lo que ha ocurrido y quienes se apoyan en las "viejas costumbres". Ahora bien, lo que está claro y no se puede discutir es lo que dice la ley.

Según la OCU, cobrar el cubierto o el servicio de mesa no es una práctica legal, ya que ambos deberían estar incluidos en el precio de los platos. Es más, aunque es cierto que la ley sigue siendo un tanto ambigua, exige que en cualquier cargo adicional debe ser comunicado previamente al cliente de forma clara, algo que en esta ocasión no estaría sucediendo.

"Que valga este video tanto para cliente como para hostelero de que cada uno tiene unas obligaciones y unos derechos, y por supuesto la gran mayoría de los restaurantes lo hacen bien".