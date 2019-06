Tras Repsol, Ribera afea ahora a las eléctricas el uso de los contadores inteligentes

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, abroncó la semana pasada a Repsol por pedir cautela ante la transición energética y ayer hizo lo mismo con las grandes eléctricas a las que ha instado a hacer un mayor esfuerzo para aprovechar los 28 millones de contadores digitales que hay instalados en España.

Ribera afeó en su intervención en el I Congreso anual de Aelec que no todas las distribuidoras estén haciendo los esfuerzos necesarios para facilitar los ahorros que permiten estos contadores.

"No estoy segura de que estemos utilizándolos tal y como debemos para aportar servicios energéticos innovadores. Algunas distribuidoras se están esforzando, no todas, en hacerlo accesible", aseguró Ribera que cargo así contra la falta de empuje en el desarrollo de nuevos negocios al sector.

La presidenta de Aelec, Marina Serrano, explicó que las compañías han puesto en marcha una campaña para que los consumidores sepan exactamente las utilidades de estos contadores, a lo que ha añadido que además de conocimiento, es fundamental que existan tarifas que realmente permitan ahorrar en la factura de la luz.

"Estamos trabajando todas en hacerlo para que sea posible. No se saca todo el potencial porque no se conoce", ha declarado Serrano y ha añadido que, no obstante, es necesario adaptar los peajes eléctricos para que el consumidor pueda realmente elegir el mejor momento para consumir electricidad.

De hecho, tal y como adelantó ayer elEconomista, la asociación ha pedido ya al Ministerio cambios en los periodos tarifarios para la discriminación horaria de modo que se pueda incorporar uno adicional que facilite la electrificación y los nuevos usos eléctricos y permita ahorros en el recibo.

"Tiene que haber unos peajes adecuados por tramos horarios para que tú, como consumidor, puedas decidir. Las distribuidoras ya tienen aplicaciones en las que puede ver el consumo que hubo en tu casa hora a hora el día anterior y que electrodomésticos se usaron", ha añadido Serrano.

El sector además aprovechó para pedir una mejora de la retribución. La consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, indicó que "Va a haber una lucha por la inversión" ya que competirán con las de otros países y por eso será necesario un marco retributivo razonable e incentivador para el futuro.

La directora general de infraestructuras de Naturgy, Rosa María Sanz, pidió al Gobierno que además tenga en cuenta la obsolescencia de las inversiones en tecnología que ahora mismo no se considera a la hora de retribuir a las redes.

Los representantes de las empresas entraron también de cabeza en la bronca existente en el sector por la decisión de la CNMC de forzar la subasta de los puntos de acceso sobrante.

Por un lado, Appa defendió la decisión de volver a subastar los puntos de suministro, mientras que las eléctricas consideran que no hay un abandono del punto sino un cambio de tecnología, que podría ser equiparable al de una repotenciación de un parque eólico.

En cualquier caso todos coincidieron en que hay que poner coto a la especulación en los puntos de acceso y que una buena gestión redice la necesidad de inversión en redes.