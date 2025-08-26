Villar Mir obtiene vía libre para construir su hidroeléctrica de 356 MW en Granada

El Grupo Villar Mir (GVM) tiene luz verde administrativa para la construcción de una central hidroeléctrica reversible en la provincia de Granada, un proyecto en el que podría incorporar a algún fondo de inversión para financiarlo. Concretamente, la sociedad del grupo en materia energética, Villar Mir Energía, SLU, ha obtenido una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable por parte del Ministerio de Transición Ecológica para levantar una central hidroeléctrica de bombeo de 356,8 megavatios (MW) de potencia en los términos municipales de Vélez de Benaudalla, El Pinar, Los Guájares y Padul. El proyecto requerirá una inversión de en torno a 400 millones de euros.

La central hidroeléctrica saltó a la palestra en 2020, cuando la empresa anunció la concesión de agua por parte de la Junta de Andalucía. Ahora, cinco años más tarde y con multitud de requerimientos y nuevas informaciones, la sociedad energética deberá decidir si finalmente acomete la inversión.

De acuerdo con la documentación oficial remitida a la Administración, el proyecto hidroeléctrico Los Guájares se asentaría en el cauce del río Guadalfeo, y aprovecharía el embalse de Rules, de 24 hectáreas y 1,4 hectómetros cúbicos para producir y almacenar electricidad renovable. La instalación tendrá una capacidad de 1.022 gigavatios-hora (GWh) al año. El proyecto generaría 900 puestos de empleo directos y 2.500 indirectos durante la fase de construcción, que se extendería por unos cinco años. Como magnitudes relevantes, la instalación requerirá excavar 246.200 metros cúbicos de material o la construcción tuberías de más de 1,5 kilómetros de longitud.

Según contó este medio, la iniciativa ha recibido a lo largo de estos años el interés tanto por parte de fondos como por parte de otras compañías energéticas para participar en su desarrollo. El Grupo Villar Mir, de hecho, cuenta con el Banco Santander como asesor para pilotar la búsqueda de un socio, un proceso que con la obtención de la DIA podría acelerarse. La incorporación de un inversor facilitará la financiación de la planta en un contexto en el que la compañía que preside Juan Villar-Mir aún trabaja en su desapalancamiento.

Desde el año 2017 hasta el pasado mes de abril, el grupo fundado por el difunto Juan Miguel Villar Mir ha logrado reducir la deuda desde 1.500 millones de euros hasta los 120 millones. Para ello, la familia Villar Mir acordó en abril dar entrada al fondo monegasco Tyrus, su principal acreedor, en el capital del grupo, cediéndole un 8,5%. Esta transacción implicó que los tres herederos de Villar Mir —Juan, Silvia y Álvaro—, redujeron su participación del 33,3 al 30,5%.

Para saldar la deuda con el que es su principal acreedor, el grupo tuvo que entregar al fondo la parte proporcional que conservaba de OHLA, constructora fundada por Villar Mir. Del mismo modo, Tyrus también se quedó con una participación minoritaria del grupo en Ferroglobe. La venta de la inmobiliaria Priesa a Aedas Homes o el traspaso de Fertial a Sonatrach fueron también movimientos en el mismo sentido.