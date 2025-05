Repsol se alía con Shein y lleva a Waylet a los tres gigantes del comercio online chino

Repsol ha alcanzado un acuerdo con Shein para incorporarlo a Waylet, su plataforma digital de fidelización, y cierra así el círculo al contar con los tres gigantes chinos del comercio electrónico. La compañía ofrecía desde hace años descuentos para las compras en Temu, tal y como adelantó este diario, y en Ali Express.

Shein, por su parte, estaba hasta este momento funcionando exclusivamente en la plataforma de su principal competidor, Moeve Gow, pero con el paso que da ahora la compañía china diversifica sus fuentes de entrada de clientes y les da acceso a los más de nueve millones de usuarios de la aplicación de la petrolera líder española.

Según indicaron fuentes conocedoras de este lanzamiento, Repsol y Shein han pactado una oferta inicial del 8% de descuento que se prolongará los tres primeros días de lanzamiento y posteriormente se reducirá al 3%.

Con este oferta, la compañía amplía aún más su oferta comercial fuera del negocio de los carburantes. En este punto, Waylet ha culminado también con éxito la migración de su proveedor de servicios de pago -fuera del entorno de estaciones de servicio- a Comercia Global Payments y MoneyToPay, las sociedades conjuntas de Global Payments y CaixaBank de gestión de pagos y soluciones de dinero electrónico, respectivamente.

Esta migración supone un paso importante en la evolución de la plataforma, permitiéndoles fortalecer la infraestructura de pagos, mejorar la fiabilidad en entornos digitales y físicos, y ofrecer una experiencia a los comercios más segura y escalable.

Gracias a la colaboración y coordinación de los equipos implicados, el proceso se ha llevado a cabo sin incidencias, manteniendo la continuidad operativa y sentando las bases para impulsar el crecimiento del negocio y acelerar la incorporación de nuevos comercios y funcionalidades en Waylet.

Según indicó la petrolera, "esta alianza con uno de los principales operadores de servicios de pago del mercado refuerza nuestro compromiso de seguir liderando la innovación en métodos de pago y fidelización".

Además del canal on line, Repsol cuenta con la fuerza de venta de la mayor red de estaciones de servicio del país, con más de 3.500 puntos y ubicaciones estratégicas por donde pasan a diario un millón de personas.

La compañía dispone de un córner donde ofrecer sus servicios de luz y gas, además de una batería de productos para incrementar los contactos comerciales con el cliente y darle una oferta que les genere un mayor tiempo de permanencia y un perfil de ventas más variado.

La petrolera es uno de los mayores vendedores de pan del país, lanzó recientemente un acuerdo estratégico con Levaduramadre para vender una variada gama de panes de masa madre, repostería y dulces artesanales, con el objetivo de vender pan artesano en 100 estaciones de servicio en los próximos tres años.

Repsol lanzó también en abril del año pasado un acuerdo que se podría calificar de pata negra con el rey del jamón Enrique Tomás para ofrecer una variedad de sus productos en las principales ciudades españolas y puntos importantes de las carreteras.

La compañía energética dispone además de una alianza con la cadena de restaurantes Lizarran, que cuenta ya con 200 puntos de ventas en sus estaciones de servicio, y ofrece los llamados espacios Starbucks on the go, diseñados con un formato que permite conservar la esencia y apariencia de estas cafeterías, utilizando, además, la tecnología suiza de café espresso.

Toda esta oferta se une además a sus tradicionales tiendas Sprint o a la línea Supercor Stop & Go, que ha modernizado su imagen y los tradicionales acuerdos con Disney y con las ópticas de Sun Planet para distribuir sus productos.

La empresa cuenta además con un acuerdo con Sr. Mendrugo, donde recogen el pan duro sobrante para que se pueda utilizar como materia prima para la elaboración de cerveza.

Refuerzan su alianza con Movistar +

Repsol y Telefónica además mantienen también un acuerdo de colaboración estratégica para plantar cara a otros grandes gigantes comerciales como Iberdrola, Endesa, Naturgy o Netflix y Max. Ambas compañías españolas acaban de lanzar al mercado una oferta conjunta que aglutina el suministro energético con el acceso a contenidos premium de entretenimiento a través de Movistar +.Con esta oferta, los sectores de la energía y el entretenimiento buscan fórmulas de colaboración para incrementar sus ingresos en un mercado cada vez más estrecho y con mayor competencia.