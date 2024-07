Iberdrola dará entrada a KKR en sus redes británicas si compra Northwest

Iberdrola encara la recta final para tratar de hacerse con Electricity North West (ENWL), una compañía valorada en 5.000 millones de euros que serviría para reforzar el negocio de redes de la española en Reino Unido.

La eléctrica que preside Ignacio Galán, presentará el próximo 24 de julio su oferta definitiva por la compañía donde tendrá que competir con el potente tándem formado por la francesa Engie y el fondo canadiense CDPQ.

Ambos consorcios son los que han llegado a la fase final de una operación que comenzó a finales del 2023 y que puede provocar una profunda reordenación del negocio de la distribución eléctrica en Reino Unido.

Fuentes consultadas por elEconomista.es aseguran que el fondo KKR -que se apeó de la puja por ENWL- ha ofrecido a Iberdrola la posibilidad de formalizar una alianza entre ambas compañías para el negocio de redes del país.

El fondo estadounidense espera que la eléctrica española pueda hacerse con la británica y que después de la integración del negocio se abra la posibilidad de una inversión directa en el mismo.

Esta medida permitiría a Iberdrola contar con una mayor capacidad en la puja por la compañía y, a su vez, le ayudaría a cumplir dos partes de su plan estratégico: alcanzar unas desinversiones adicionales de 5.000 millones y reforzar su velocidad de crecimiento.

La operación de ENWL se puede producir además gracias a los ingresos recibidos por la venta de una parte del negocio de generación que la eléctrica tenía en México por 5.700 millones, lo que le permitiría acometer la compra sin un gran impacto para su deuda. La integración de esta empresa supondría mejorar los niveles de ebitda de la compañía, incluso por encima de lo que aportaba el negocio mexicano.Iberdrola vuelve a tener así a tiro la compra de Electricity North West (ENWL), una distribuidora por la que ya se interesó en 2019 cuando también llegó a la fase final de la operación.ENWL es propiedad de un consorcio liderado por la japonesa Kansai Electric Power, Kepco y el fondo de inversión Equitix, ambos con una participación del 40%.Kansai podría permanecer en el capital de la distribuidora con una participación del 15%.

La compañía británica cuenta con unos cinco millones de clientes en Mánchester, Lancashire y Cumbria. En el caso de resultar ganadora, la compañía española podría unir las dos zonas de Reino Unido, donde ahora tiene distribución: el sur de Escocia y Liverpool- Norte de Gales, al tiempo que mejoraría su capacidad para competir con Western Power Distribution y Northern Powergrid.Los accionistas de ENWL están trabajando con Jefferies como asesor financiero.

A lo largo del proceso el listado de interesados por la empresa ha sido amplio, Enel, Macquarie, KKR o incluso la emiratí Taqa se han acercado a una operación que ya en 2019 generó también mucho interés. En aquel momento en la lista final de candidatos figuraron el fondo Equitix -que ganó-, el magnate Li Ka Shing, dueño del conglomerado Cheung Kong Infrastructure y una alianza entre State Grid Corporation of China y China Southern Power Grid, así como Brookfield y Scottish Power (Iberdrola).

Acuerdo en Brasil

Por otro lado, Iberdrola ya cuenta con un importante acuerdo para invertir en redes con el fondo soberano GIC de Singapur en Brasil.En un primer momento, ambas compañías (Neoenergia y Warrington Investment) coinvertirán en activos operativos de transporte (Jalapão, Santa Luzia, Dourados, Atibaia, Biguaçu, Sobral, Narandiba y Río Formoso), que tienen un total de 1.865 kilómetros de líneas de transporte y una rentabilidad anual de 77 millones, con un plazo medio de concesión de 25 años.

Iberdrola, a través de Neoenergia, mantiene el 50% del capital de la sociedad valorada en 215 millones de euros. De este modo, la venta del restante 50% supone un múltiplo de 13 veces el beneficio bruto de explotación (Ebitda), lo que coloca la operación de transmisión como la más cara de la historia del país en este sector.

La alianza además incluye el derecho a adquirir una participación del 50% de otros activos en construcción y operación (Itabapoana, Guanabara, Vale do Itajaí, Lagoa dos Patos, Morro do Chapéu, Estreito, Alto do Parnaíba, Paraíso y Potiguar Sul), que engloban 6.279 kilómetros y que se puede llevar a cabo en los próximos meses.

El acuerdo prevé que estos activos puedan ir pasando poco a poco a la nueva sociedad en función de su puesta en operación durante estos próximos años, así como acudir conjuntamente a licitaciones de nuevas redes de manera conjunta en Brasil.