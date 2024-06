Ribera saca a concurso 1.361 MW para reforzar los sistemas eléctricos extrapeninsulares

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha convocado este miércoles un concurso para reforzar la potencia eléctrica en los territorios no peninsulares, es decir, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Bajo el mecanismo de concurrencia competitiva, el Miteco pretende otorgar una retribución adicional a las instalaciones, que operarán con el régimen regulado vigente. Podrán presentarse nuevos proyectos e instalaciones existentes hasta alcanzar una potencia total de 1.361 megavatios (MW) en el año 2028.

La medida promovida por el departamento que dirige Teresa Ribera contempla un régimen retributivo adicional para fomentar la instalación en los puntos extrapeninsulares. Este régimen se otorgará durante la vida útil regulatoria que será aprobada en la resolución positiva de compatibilidad, atendiendo a lo estipulado en el Real Decreto 738/2015 y la resolución del Miteco.

A pesar de lo cual, habrá actores que no podrán percibir esa retribución regulada. En concreto, se denegará a aquellas solicitudes que "supongan un aumento de la capacidad de las empresas que posean un porcentaje de la generación superior al 40% en cada sistema, salvo que no se alcancen los valores de potencia necesaria para asegurar la cobertura de la demanda y no hubiera otra empresa interesada en promover instalaciones".

De este modo, Endesa —principal generador de estas zonas— tendrá limitada su participación en nuevas plantas para generar una mayor competencia.

El reparto fijado por el Gobierno permitirá la promoción de 350 MW en Baleares; 370 MW en Tenerife, 330 MW en Gran Canarias, 270 MW en Lanzarote-Fuerteventura y 56 MW en el resto de islas canarias. Por su parte, se convocan 36 MW para Melilla y 4 MW para Ceuta.

La selección de los proyectos tendrá en cuenta criterios medioambientales, como las emisiones. Además, también se ponderará la ubicación de las instalaciones y primará las de menor tamaño.

Los interesados en la convocatoria tienen un plazo de dos meses para presentar sus proyectos al Ministerio, que conocerán la resolución final de concurso en un plazo de seis meses desde la recepción de las solicitudes completas.