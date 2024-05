El sector del biometano pide seguridad jurídica e incentivos a la producción

Los principales productores y operadores de biometano en España piden al Gobierno que se incentive el desarrollo de nuevas plantas para acelerar la producción de este gas renovable en nuestro país. Así lo han indicado los expertos que han participado en el III Foro Empresarial de hidrógeno verde y gases renovables organizado por elEconomista.es.

"No estamos encontrando grandes barreras en la tramitación de los proyectos, pero si en la viabilidad de los mismos", ha explicado Miguel Mayrata, director General de Redexis Renovables, que asegura que debemos fijarnos en otros países vecino como Francia, que nos lleva años de ventaja donde "tienen un mecanismo de incentivos a la producción que permite que proyectos pequeños reciban ingresos superiores por cada MW hora producido".

Sin embargo, "en España tienes que asegurarte de que vas a vender toda la producción para que el proyecto sea viable", explica el experto, que destaca que también se deberían establecer "cuotas o incentivos de sustitución de combustibles fósiles por biometano".

Jacobo Canseco, director de Green Energy de Axpo Iberia, ha destacado que uno de los puntos fuertes del biometano en España es que "tenemos todas las piezas necesarias. Tenemos la demanda y la tecnología, simplemente se deben regular las cosas para que funcionen bien". "Ahora mismo consumir gas natural es más barato que biometano y la producción también lo es, por lo que surge la duda de si de debe incentivas la producción o el consumo", explica Canseco. El directivo apunta que "en este caso siempre he defendido que si incentivas el consumo del producto el propio mercado se regulará".

Principales barreras de este biogás

En referencia a las barreras con las que se encuentra este gas renovable Canseco ha puesto sobre la mesa la problemática de las redes. Según el experto "las redes en España están pensadas para que haya entrada de gas desde fuera y el consumo esté dentro y no se pensó para una generación distribuida del biometano".

En este sentido, asegura que "si notamos que la administración arrastra mucho los pies y está empeñada en que sean los propios productores los que adapten la red, cuando el propio consumidor se va a beneficiar de esto, por lo que creemos que debería ser el propio sistema el que haga frente a esta inversión para adaptar la red y que los productores solo tengamos que preocuparnos de conectarnos".

Por su parte, Óscar Maciñeiras, director general de Ence Biogas, ha destacado que aunque la tramitación administrativa de los proyectos por "no es una barrera, si que nos frena". "Tenemos 17 tramitaciones distintas y no todas van igual. Algunas comunidades autónomas han hecho un esfuerzo importante para acelerar los procesos y hasta han subcontratando consultoras para tramitar los expedientes, pero otras no y la realidad es que hay una explosión de proyectos y no todos son igual de buenos, pero todos ocupan tiempo de los técnicos. Por lo tanto, no está siendo una barrera, pero podríamos ir mucho más rápido".

Maciñeiras cree esencial que se aporte seguridad jurídica a los inversores que están apostando por este sector, comprando y desarrollando nuevas plantas. Así, el directivo cree que sería muy positivo para el sector que se regule el derecho a inyectar, así como el flujo reverso. "Parece que estamos en una pelea de quien tiene que pagar la adaptación de las redes, pero lo que realmente nos preocupa y creo que sería el primer punto a resolver, es que nos permitan inyectar toda la producción. Se debe incentivar que se produzca la mayor cantidad de biometano posible y se debería permitir que las infraestructuras existentes sean capaces de absorber toda la producción independientemente de donde se inyecte".

200 proyectos en España

El sector calcula que actualmente existen en España 200 proyectos en distintas fases de desarrollo que apuestan por los gases renovables. En el caso de Redexis, "fue en 2022 cuando tomamos la decisión de empezar con proyectos de biometano y necesitábamos identificar suelos para su desarrollo, calculamos que todo el proceso desde cero podría llevarnos unos cuatro años, así que para acelerar en nuestra apuesta decidimos a finales de 2022 hacer algunas operaciones de compras de plantas existentes", explica Mayrata.

"Actualmente tenemos tres plantas en operación en Almazán, Lorca y Murcia. Además, hemos tramitado 8 proyectos que se encuentran en Aragón, Castilla y León y en Extremadura y contamos con 12 proyectos adicionales que iniciaremos tramitación este año. Todo esto nos llevará a tener 25 plantas en operación en 2028", destaca el director General de Redexis Renovables.

En el caso de Axpo Iberia, Canseco apunta que empezaron en 2019 haciendo los primeros contratos de biometano. "Estamos presentes en 30 países y esta era una petición clara de nuestros clientes en España". "El primer proyecto que construimos está en Lérida, anexo a una granja de vacas de leche. Con el residuo liquido que plantas el campo y come la vaca producimos el biometano y vendemos a clientes en España y otros países", apunta el directivo.

"Ahora mismo tenemos una cartera de 15 proyectos en desarrollo. Cinco están en autorización administrativa y otros tanto en estado avanzado de desarrollo", concreta Canseco.

En el caso de Ence, Maciñeiras destaca que la compañía es líder en fabricación de celulosa y también el mayor propietario forestal con 70.000 hectáreas de bosque. "Iniciamos una nueva línea que es la producción de energía con biomasa y con esa experiencia ha surgido de forma muy natural nuestra apuesta por el biometano. Vimos que era una oportunidad con muchas sinergias", destaca.

El objetivo de Ence Biogas es "tener 20 plantas en operación en cinco años y trabajaremos únicamente con residuos agrícolas, ganaderos y de la industria agroalimentaria. Con estas 20 plantas queremos superar el teravatio hora", detalla el directivo, que apunta que tienen "8 proyectos en tramitación ambiental en Aragón, Cataluña, Castilla y León, Castilla- La Mancha y Andalucía".

