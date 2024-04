El Gobierno se plantea exigir a Taqa que le venda el 10% de Naturgy tras la opa

El Gobierno se plantea pedir a Taqa que le ceda hasta un 10% del capital de Naturgy, como una de las condiciones para autorizar su opa sobre la compañía española. Fuentes consultadas por elEconomista.es aseguran que el Ejecutivo sopesa utilizar la baza de la seguridad nacional para facilitar un posible desembarco en el capital de la gasista.

La opción que baraja el Ejecutivo pasa por vincular los permisos necesarios para aceptar la oferta con un acuerdo que facilitase la entrada del Estado en la compañía como método para garantizar la españolidad de la misma ante la opción de Taqa puede superar el 50% del capital.

El grupo emiratí podría adquirir hasta el 54 por ciento de Naturgy, a través de la opa lanzada sobre el cien por cien del capital, incluido el porcentaje de los fondos CVC y GIP y el 13 por ciento que cotiza libre en el mercado de valores. Si el fondo australiano IFM, que posee el 15 por ciento, acude a la opa, el porcentaje se iría a casi al 70 por ciento. A ello, habría que sumar el 4,1% por ciento en manos de la argelina Sonatrach.

En total, el porcentaje en manos de accionistas ajenos a la UE, aunque ninguno de los pequeños accionistas fuera a la opa, superaría ampliamente el 50 por ciento del capital. Sólo el capital ligado al mundo árabe es muy probable que supere la mayoría del capital de Naturgy. Por ello, el planteamiento interno es entrar en la gasista con un porcentaje similar al de Telefónica, aunque aún no existe un decisión oficial al respecto. El objetivo sería garantizar su españolidad y controlar sus decisiones estratégicas.

Fuentes oficiales del Gobierno consultadas por este periódico señalaron que "se mantiene la prudencia porque aún no se conocen los detalles de lo que podría ser una opa. De momento, sólo son noticias de prensa". Por lo que calificaron la posible entrada de "pura especulación".

El Departamento de Seguridad Nacional, dependiente directamente de Pedro Sánchez, ha puesto sobre la mesa la creciente cercanía de Rusia y China con Emiratos Árabes al tiempo que destaca el fuerte interés de las empresas extranjeras por compañías estratégicas españolas, como Naturgy.

El Gobierno sopesa incluso la posibilidad de que se produzca una exclusión de bolsa. Así se evitaría realizar una colocación posterior para dar liquidez al valor si la operación resultase atractiva para el 13%, que todavía está en manos de fondos y particulares y dejara sin liquidez al valor. Una de las pegas se encuentra ahora mismo en los precios a los que se podría llevar a cabo la operación de entrada en el capital, ya que el Gobierno no quiere afrontar el pago de ninguna prima adicional al valor en bolsa.

El planteamiento oficial, además, serviría para contentar a Sumar que reclama, una vez más, un mayor nivel de intervención en las grandes empresas. Íñigo Errejón, portavoz de la formación en el Congreso, ha exigido al Ejecutivo que vete la OPA del grupo emiratí y que directamente entre en la energética de manera similar que con Telefónica .Las conversaciones entre los fondos y Taqa no han gustado al socio minoritario del Gobierno, pues ve en ellas una "amenaza" para los intereses estratégicos de España. "Esto supone una amenaza para los intereses estratégicos de nuestro país, para nuestra soberanía y para la seguridad nacional", ha aseverado Errejón. A juicio del líder de Más País, empresas como Naturgy o Telefónica son estratégicas para los intereses de España en materia de comunicaciones, transportes o energía, por lo que estas "no se pueden vender a fondos de dudosa procedencia y no pueden depender de los caprichos financieros". Y no sólo eso, sino que Errejón considera que también "ha de haber una presencia del Estado que garantice el interés y la seguridad nacional". Si finalmente Taqa lanza una oferta para hacerse con las acciones de los fondos CVC y GIP en Naturgy, el Gobierno tendrá que dar el visto bueno a la operación, tal como sucedió con la irrupción de la saudí STC en el capital de Telefónica, y como describió ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que tampoco descartó la opción de entrar en el capital de la compañía. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha pronunciado también por primera vez sobre la operación indicando que todavía es "prematuro" plantearse una posible entrada del Gobierno en el capital de Naturgy ante la posibilidad de que Taqa lance la opa.

Ribera en una rueda de prensa en Murcia junto al presidente de esa comunidad autónoma, Fernando López Miras, señaló que "en el ámbito de la energía es particularmente importante que haya estabilidad y que el resultado de cualquier operación, que viene marcada por el funcionamiento del mercado, nos garantice el que una empresa tan importante como es esta, la principal gasista que opera en el mercado español con actividades reguladas de primer alcance, no tenga ningún tipo de problema". En todo caso, aseguró que "por ahora estamos a la espera de poder contar con la información" sobre la operación y sobre las negociaciones que mantienen las distintas compañías y fondos implicados. Después, según indicó, "habrá que ver si tiene sentido o no que haya una participación por parte del Estado en esta compañía".

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha considerado que no existe "ningún peligro" para la seguridad estratégica de España por la posible entrada en el capital de un inversor de Emiratos Árabes Unidos, como Taqa, en el capital de la energética Naturgy, y lo ha enmarcado en los movimientos "normales" en los accionariados de las "compañías privadas".

En declaraciones a la prensa, Garamendi afirmó que con esta posible operación "no se está poniendo en ningún momento en juego" ni a la compañía ni a su plan estratégico. "Yo creo que al revés, porque posiblemente todo esto afianza todavía más lo que es la apuesta de Naturgy por ese crecimiento que tiene y por ser un líder de la energía en España", dijo.