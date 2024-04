El gas ruso 'vuelve' a Europa: las ventas de GNL a la UE, con España a la cabeza, compensan el 'bajón' de Asia

Europa se ha 'independizado' del gas ruso a marchas forzadas tras la guerra en Ucrania y el país liderado por Putin ha reemplazado los ricos mercados occidentales por los envíos a Asia en particular a China e India. Con altibajos esta tendencia es la que ha venido instalándose desde que estalló el conflicto en Europa, sin embargo, ahora los analistas se han encontrado con una situación totalmente opuesta en el GNL. Mientras los envíos de este gas natural licuado están cayendo hacia sus clientes orientales, los países del viejo continente están incrementando las compras.

Así lo desprenden los últimos datos publicados por Kpler, que explican que Rusia ha aumentado un 4,3% sus ventas al exterior de GNL. Esta buena estadística se ha producido con las ventas hacia Asia cayendo un 7%, mientras que las exportaciones a Europa han crecido un 4%. De este modo, los envíos de buques rusos a puertos de España, Francia o Bélgica han superado los 5 millones de toneladas el primer trimestre de 2024. En resumen, una décima parte del gas ruso que antes iba hacia la UE a través de gasoductos ahora está llegando a través de buques cisterna.

A finales de 2023 las llegadas de gas ruso a Europa ya se habían reducido un 84% respecto a las cifras de 2021. Apenas un 8% de este recurso llega a través de gasoductos ya frente al más del 40% que significaba en la era pre bélica. Este cambio ha venido de la mano de un EEUU mandando de forma sistemática sus naves a través del Atlántico para abastecer al continente y de hecho EEUU representó en 2023 cerca del 48% del abastecimiento de LNG del grupo. Sin embargo, Rusia persiste en un reseñable tercer lugar con un 13% del mismo. Al menos así era en la imagen completa de 2023, pero los expertos temen que pueda incrementar su cuota de mercado en los próximos meses a pesar de las sanciones.

Desde S&P Global publicaban en un reciente informe en el que dejaban claro que "Europa seguirá dependiendo del gas ruso". Según los cálculos de esta agencia la dependencia de GNL ruso ya ha pasado el primer trimestre de 2024 de ese 13% a un 16% con 4,89 millones toneladas frente a las 33,65 millones totales que consumió el continente. La firma señala a tres países Francia, España y Bélgica, aunque el más destacado es el país ibérico, que se llevó el 32% de todos los envíos de Rusia. Es decir, España ha incrementado notablemente sus importaciones debido a que, dada su potencia regasificadora, puede utilizar este excedente para reexportarlo a otros países.

"España cuenta con siete grandes plantas de regasificación que "a menudo suelen estar infrautilizadas" explicaba Ana Maria Jaller-Makarewicz, analista de energía de la IEEFA. El país ibérico tiene una capacidad de regasificación de 61,9 BCM (kilómetros cúbicos) al año. Estas plantas están situadas a lo largo de todo el litoral español en Barcelona, Sagunto, Cartagena, Huelva, Mugardos, El Musel y Bilbao. En concreto, España tiene el 27% de toda la capacidad de regasificación de la UE más el Reino Unido, que es también el segundo país con más capacidad (22%). Francia tiene el 17%; Bélgica, el 8 %, e Italia, el 7%.

"España no tiene planes de diversificarse fuera del GNL ruso", dijo David Lewis, analista de GNL de S&P Global. A pesar de ello, el experto señala que esto no se debe a una decisión gubernamental o un plan trazado sino a la voracidad de las empresas del país. "(España) no puede anular contratos sin que el gobierno intervenga y el gobierno dijo que no intervendrá en el contrato entre dos empresas privadas". Según cálculos Reuters basados en contratos a los que habrían tenido acceso, este 'descuento' del gas ruso se ha visto en el mercado español con 1 euro menos por megavatio hora frente a los precios de referencia del gas europeo. Es decir, que con una carga de 41 millones de euros hay un ahorro gracias al petróleo ruso de 920.000 euros.

"España se ha beneficiado de cargamentos en dificultades que buscan encontrar un hogar en Europa"

Tanto este país como sus vecinos de Francia y Bélgica, que realizan el mismo proceso, están incentivados por unos precios con descuento. "España se ha beneficiado de cargamentos en dificultades que buscan encontrar un hogar en Europa", explica Lewis. En ese sentido, la firma señala que "hasta que las importaciones no entren en una propuesta de prohibición total, que está fijada para 2027, España podría abastecerse de gas ruso en medio de problemas de suministro como las restricciones en el Canal de Suez".

Aunque hay que remarcar que no se trata solo de España. "Mientras que las importaciones totales de GNL de Bélgica en febrero aumentaron apenas un 4%, sus importaciones desde Rusia experimentaron un aumento mucho más significativo del 44%. Al mismo tiempo, las reexportaciones de GNL de Bélgica aumentaron en un enorme 81%, lo que indica el papel del país en el transbordo de gas ruso a nivel mundial", dijo CREA.

Sin embargo, las cifras de Rusia tienen dos caras. Europa compra más para aprovechar los 'descuentos' pero Asia compra menos. Hay diversos motivos que podrían explicar una menor demanda asiática, entre los cuales destaca principalmente una menor demanda derivada de un invierno más suave de lo esperado. Esto provocó que en enero, los precios del GNL cayeran por debajo de los 10 dólares. Muy lejos de los casi 20 a los que cotizaron en verano del año pasado. Además países como Japón y Corea del Sur están un 24% y un 27% por encima del objetivo de inventarios. Esto se ha mezclado con unos mayores envíos de EEUU y en particular de Australia. Este último tiene una gran infraestructura logística con la que está pudiendo competir con Rusia.

Las sanciones sí están afectando

En cualquier caso, las sanciones tanto de la Unión Europea como de EEUU sí que están teniendo un efecto en las exportaciones rusas. De hecho, la idea de Rusia es que sus exportaciones crecieran incluso más rápido de lo que lo han hecho el primer trimestre pero las restricciones están limitando la capacidad de encontrar nuevos clientes para el gas natural licuado.

Un ejemplo muy visible de ello es la planta Artic LNG 2. Está instalación se levantó este mismo mes de diciembre, en línea con el ambicioso plan del Kremlin de elevar las ventas al exterior a un mayor ritmo. Sin embargo, Bloomberg publicaba que tuvo que reducir su producción en febrero de forma drástica debido a que no podía exportar suficiente combustible y no tenía capacidad de almacenaje como para reducirlo. De hecho, el medio norteamericano defiende que su producción tuvo que ser totalmente detenida durante dos semanas.

Esta planta se sitúa en una zona ártica y necesita unos buques especializados para poder atravesar las aguas heladas. Uno de los problemas derivados de las sanciones es que ha tenido verdaderos problemas para acceder a estas naves. Además el proyecto se ha encontrado con serios problemas de financiación debido a las sanciones que han elevado un 17% el coste de su puesta en marcha, según los datos de la Comisión Europea.

Planta Artic LNG 2 de Rusia, operada por Novatek

Novatek, propietaria de este proyecto, vio desplomarse sus acciones un 5% tras el anuncio de las sanciones de noviembre de 2023. Esta batería de sanciones ponía en el foco a las firmas de logística y construcción que colaboraran con Rusia. Esto provocó que Baker Hughes, se negase a cooperar con las firmas chinas que trabajaban en el Artic LNG 2, lo que, aunque no las sacó del proyecto, obligó a reconfigurar su producción.

El país cree que puede triplicar para 2030 las exportaciones. El país euroasiático perdió su trono como máximo dominador de este mercado con la guerra y ahora solo exportó en 2024 cerca de 32 millones de toneladas. La idea de Occidente es dañar estos objetivos pero se están encontrando con que en su propio territorio se aceleran las compras, apoyando los planes del Kremlin. Queda por ver si una nueva ronda de sanciones puede cambiar en el futuro esta realidad o incluso si la UE acaba prohibiendo las compras de GNL ruso por parte de sus empresas.