Evitar el mar Rojo retrasa 20 días la ruta y encarece un 60% el transporte

Vuelve la preocupación ante un nuevo atasco en el comercio mundial. Los dos ataques sufridos a buques de carga por parte de los hutíes en el mar Rojo, a raíz de la crecida del conflicto entre Israel y Hamás, han hecho mucho más peligrosa la ruta para atravesar el canal de Suez. Empresas como la danesa Maersk o MSC aseguraron que van a "pausar" su paso por este área y bordearán el cabo de Buena Esperanza por Sudáfrica para transportar las mercancías procedentes de Asia. "Esto implica que la ruta se incremente unos 15 ó 20 días, dependiendo de la procedencia del barco", aseguró el coordinador del grupo de trabajo de Asia-Pacífico del Club de Exportadores de España, Ramón Gascón.

Así, el ampliarsupone un incremento del coste que puede rondar entre el 40% y el 60%según los expertos, sobre todo por un mayor uso de combustible.Hay que recordar que por el canal de Suez circula entre el 25% y el 30% del comercio mundial y ya sufrió una crisis en marzo de 2021 al encallar el portacontenedores Ever Given , que mantuvo al comercio mundial en vilo durante seis días, congelando más de 10.000 millones de dólares de comercio al día.Por el momento, el experto asegura que hay que mantener la calma "no nos vamos a quedar sin suministros". El experto asegura que el coste de los fletes en noviembre se incrementó un 60%, "pero veníamos de unos precios muy bajos y se volvió a una dinámica muy normal", recalcó.Pero lo cierto es que según el Índice de carga de contenedores de Shanghai, que indica el coste del transporte marítimo desde China, el precio se incrementó considerablemente a finales de año. En concreto,, mientras que a 29 de diciembre de 2023 el precio ascendió hasta los 2.694 dólares. "Los nuevos precios se van a ver ahora y va a haber un efecto correlacionado de cuánto dura el conflicto entre Israel y Hamás y si escala a la región", aseguró Gascón.