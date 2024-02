Naturgy invertirá 3.000 millones este año y confía en que se mejore la retribución de las redes

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, prevé invertir durante este año 3.000 millones de euros para seguir avanzando en el proceso de transición energética de la compañía con el foco puesto en las energías renovables. Para el directivo, la compañía seguirá afrontando este proceso de crecimiento con recursos propios, ya que consideran que no ha llegado el momento de llevar a cabo la incorporación de socios en carteras de renovables para acelerar el crecimiento, tal y como están haciendo otras compañías. Por el momento, Reynés sigue considerando que no se dan las circunstancias para llevar a cabo el proyecto Géminis, aunque considera que sigue teniendo todo el sentido.

Naturgy cuenta en estos momentos con 19 GW en desarrollo de energías limpias y espera construir este mismo ejercicio alrededor de 1,2 GW.

Para la compañía los principales retos de este ejercicio se centrarán en lograr de la futura Comisión Nacional de Energía un marco regulatorio adecuado en España en lo que respecta a las redes eléctricas y a los contadores de gas.

En la primera parte, Reynés asegura que se tiene que revisar al alza la retribución para afrontar el aumento de los costes unitarios de inversión (que están en niveles de 2013), el incremento de los tipos de interés y el diferencial de riesgo que sitúa a España en niveles por debajo de Alemania. Y en la segunda afrontar la renovación de los contadores y su proceso de digitalización.

La compañía asegura además que ha dado un salto importante en el incremento de la seguridad jurídica en sus activos en Latinoamérica, donde sigue pendiente de renovar la concesión de redes de gas en Brasil, pero donde ha logrado importantes mejoras en países como Argentina, Panamá, México o Chile.

La compañía además espera una junta tranquila el próximo 2 de abril, ya que no está previsto ni nombrar un nuevo consejero delegado noi renovar mandatos de consejeros. Reynés indicó que GIP les ha autorizado a indicar que mantendrá a los mismos consejeros en la compañía y que, posteriormente, cuando BlackRock culmine la compra del fondo los anteriores directivos del fondo se incorporarán al área de infraestructuras de su nuevo propietario, lo que en principio supone estabilidad para la gestión.

Suben un 20% los beneficios

Por otro lado, la compañía ha registrado uno de los mejores resultados del año 2023. Naturgy mejoró su ebitda hasta 5.475 millones de euros ( un 11% más) en 2023 y registró un beneficio neto de 1.986 millones, lo que supone un incremento del 20%, en un ejercicio marcado por el descenso de los precios de la energía y una gran volatilidad en los mercados. El negocio de redes obtuvo un ebitda de 2.638 millones (+7%) y los negocios liberalizados, de 2.949 millones (+15%).

Un 90% de la inversión se dirigió a proyectos de transición energética, destinando 1.730 millones a la generación renovable y más de 900 millones a las redes de distribución. Naturgy cuenta en la actualidad con 6,5 GW de capacidad instalada de generación renovable en operación (3,3 GW de generación eólica, 2,2 GW de generación hidroeléctrica y 1 GW de fotovoltaica), y espera acabar el año 2024 con alrededor de 8 GW de capacidad instalada operativa, a los que habría que sumar un pipeline de proyectos en desarrollo de casi 20 GW, principalmente en España, Australia y EE.UU.

En el campo de los gases renovables, Naturgy gestiona un total de 70 proyectos en diferente estado de avance, todos ellos en territorio español y focalizados en biometano (60 proyectos) e hidrógeno (10 proyectos). La compañía aspira a liderar el crecimiento del biometano como vector de la transición energética. Según los últimos análisis de la patronal Sedigas, el potencial del biometano en España podría llegar a alcanzar los 160 TWh, equivalente al 50% de la demanda actual de gas natural.

En cuanto a la gestión del balance, la mejora del flujo de caja de la compañía ha permitido tanto incrementar las inversiones como mantener el nivel de deuda neta en 12.090 millones, reduciendo, a su vez, la ratio deuda/ebitda hasta 2,2x. Esta política financiera permitió que S&P reafirmase este año el rating del grupo en el nivel BBB.

"Los buenos resultados del año 2023 reflejan, de nuevo, el compromiso, la calidad profesional y el buen desempeño de todo el equipo de Naturgy, así como la solidez de nuestros planes de crecimiento industrial y una prudente gestión financiera. Trabajamos cada día para adaptar esta compañía, que ha cumplido 180 años de vida, a un nuevo entorno: el de transformar nuestro mix de negocio y contribuir positivamente a los retos de la transición energética en los países en los que operamos; en especial, en España", explicó el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés.

Desde el inicio del Plan 21-25, y hasta el cierre del ejercicio 2023, Naturgy ha generado un Ebitda agregado total de 13.958 millones de euros, ha invertido 6.430 millones, habrá distribuido entre sus accionistas un total de 3.908 millones de euros en dividendos y habrá contribuido con impuestos y tributos a su cargo por valor de 3.177 millones de euros. En paralelo, el endeudamiento de la compañía se ha reducido desde una ratio deuda neta/ebitda que, a inicios de 2021, era de 3,9x, hasta una de 2,2x a finales de 2023.

El presidente de Naturgy indicó que no ve necesidad en la revisión de la tasa Enresa sobre la que el Gobierno propone un incremento de cerca del 40%. Asimismo, Reynés no quiso ni pronunciarse sobre una posible vuelta de la sede de Naturgy a Cataluña. Aunque la compañía fue la única que aseguró en su día que el traslado era temporal, Reynés ha aclarado que no se ha hablado en ningún momento sobre esta posibilidad.

En relación con la negociación del contrato con Argelia, la volatilidad de los precios hace que sea más difícil cerrar un acuerdo con Sonatrach en estos momentos.

Naturgy registra hoy una caída en bolsa del 1,6% tras la exclusión de los índices MSCI. La compañía espera que las bajadas se mantengan hasta el 29 de febrero, fecha en la que la cotización debería volver a la normalidad tras la salida de los fondos dedicados a replicar índices.