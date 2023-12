El Gobierno da 4 meses a Enagas para presentar una red troncal de hidrógeno para España

El Ministerio de Transición Ecológica ha dado un plazo de cuatro meses a Enagas para que presente un proyecto de red troncal de transporte de hidrógeno en España para los próximos diez años. El Gobierno avanza así en el desarrollo de esta nueva energía que aspira a convertirse en la principal fuente de sustitución del gas natural. Enagas tiene previsto presentar en el primer trimestre del próximo año su futuro plan de negocios y es probable que ya incluya en el mismo algunas inversiones importantes para unir los principales centros de producción con el consumo. De hecho, el próximo 31 de marzo la compañía tiene previsto dar a conocer los resultados de la 'open season' llevada a cabo este año para analizar los proyectos y la demanda que hay en estos momentos sobre la mesa en España.

Dentro del decreto omnibus aprobado ayer por el Consejo de Ministros, Enagas se convierte en el gestor provisional de la red troncal de transporte de hidrógeno. De este modo, la compañía que dirige Arturo Gonzalo Aizpiri da un primer paso para crecer en este área tras la aprobación del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre —publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado—, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.

En dicha normativa, el Gobierno contempla que Enagás, en tanto que gestor de la red de transporte de gas natural (conforme a lo dispuesto en el artículo 63 bis de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos), podrá operar como gestor provisional de la red de hidrógeno.

El Real Decreto-ley señala que los gestores de la red de transporte de gas natural "podrán remitir a la Dirección General de Política Energética y Minas, en un plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, una propuesta de desarrollo de la infraestructura troncal de hidrógeno, no vinculante, con un horizonte de diez años". También podrán "actuar como representantes en la Red Europea de Gestores de Redes de Hidrógeno (European Network of Network Operators for Hydrogen)".

Asimismo, y de acuerdo con el Real Decreto-ley 8/2023, "provisionalmente, por acuerdo de Consejo de Ministros y mediante personas jurídicas separadas horizontalmente, podrán ejercer las funciones de desarrollo de la red troncal de hidrógeno en el ámbito de los proyectos de interés común europeo".

El Real Decreto-Ley señala que "este régimen provisional será de aplicación hasta la designación definitiva de los Gestores de Redes de Hidrógeno con arreglo a las condiciones establecidas en la normativa europea de aplicación".

Según Enagás "esta es una medida necesaria para cumplir con los objetivos europeos de descarbonización y de independencia energética, y está en línea con lo que están haciendo ya otros países europeos como Alemania y Holanda".

La medida, no obstante, no está exenta de polémica, ya que la participación de la filial Enagas Renovable en distintos proyectos de desarrollo de hidrógeno verde supone un elemento de discusión en el sector por la normativa de unbundling -separación de actividades- que llevaría a que el transportista de hidrógeno no pueda ejercer a la vez de productor.