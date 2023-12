Iberdrola ultima la venta a Masdar del 49% de East Anglia 3 por cerca de 2.000 millones

Iberdrola se prepara para ampliar su alianza con Masdar. La eléctrica española ultima la venta de una participación del 49% en el parque eólico marino de East Anglia 3 por cerca de 2.000 millones de euros.

East Anglia Three es uno de los tres proyectos de eólica marina, junto con East Anglia One North y East Anglia Two, que se integrarán dentro del denominado East Anglia Hub, el macrocomplejo que desarrolla la eléctrica, a través de su filial en Reino Unido, en la zona sur del Mar del Norte.

Las tres instalaciones sumarán hasta 3.100 MW de potencia: East Anglia Three, la mayor de las tres, tendrá 1.400 MW, East Anglia One North, 800 MW, y East Anglia Two, 900 MW.

East Anglia Hub constituye la mayor iniciativa de eólica marina del grupo Iberdrola en el mundo e implicará una inversión aproximada de más de 11.500 millones (4.000 millones para East Anglia 3).

Los 3.100 MW proyectados son suficientes para abastecer de energía limpia a 2,7 millones de hogares británicos y suponen, en concreto más del 7,5% del objetivo de 40 GW de energía eólica marina fijado por el Gobierno de Reino Unido para el año 2030.

El periodo de construcción de los parques está fijado entre 2022 y 2026, año en el que previsiblemente entrarán en producción.

East Anglia Three abastecerá de energía limpia a 1,3 millones de hogares en Reino Unido, superior a las poblaciones de Liverpool y Glasgow juntas. Cubrirá un área de hasta 305 kilómetros cuadrados y requerirá la instalación de más de un centenar de aerogeneradores de nueva generación, que tendrán una altura de hasta 247 metros. Contará además con cuatro subestaciones marinas y cuatro cables submarinos para la exportación a la costa de la energía producida por el parque eólico, ubicado a 69 kilómetros mar adentro. En el caso de East Anglia One North y East Anglia Two aún no han iniciado su construcción.

Masdar, grupo de renovables del Emirato de Abu Dhabi, firmó este pasado verano un acuerdo estratégico con Iberdrola para coinvertir en el parque eólico marino alemán Baltic Eagle con una potencia de 476 MW. Iberdrola contará con un porcentaje mayoritario del 51% en los activos y acelera así la independencia energética en Europa.

De acuerdo con los términos de la operación, la valoración del 100% de este parque eólico asciende a unos 1.600 millones de euros. Iberdrola controlará y gestionará los activos, prestando servicios de operación y mantenimiento y otros servicios corporativos.

El acuerdo se ha firmado en Madrid por Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, y el CEO de Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi.