Iberdrola invertirá 7.600 millones en su mayor proyecto de eólica marina

Iberdrola está dispuesta a dar un salto de gigante en Reino Unido y ha decidido abrir la COP25 de Madrid con un gran anuncio. La eléctrica, que preside Ignacio Sánchez Galán, promoverá a través de su filial Scottish Power Renewables un macrocomplejo eólico marino, denominado East Anglia Hub, que sumará una capacidad instalada de 3.100 megavatios (MW) e implicará una inversión aproximada de 6.500 millones de libras -más de 7.600 millones de euros-.

Esta infraestructura de energías renovables, que será una de las mayores del mundo, incorporará los tres desarrollos que el grupo Iberdrola tiene en cartera actualmente en el área de East Anglia: East Anglia One North, East Anglia Two e East Anglia Three, que se desarrollarán simultáneamente, a través de un programa continuo de instalación para aprovechar todas las economías de escala.

East Anglia Three es un parque eólico marino de 1.400 MW de potencia, que ya cuenta con el pertinente permiso de construcción, mientras que los otros dos proyectos, que suman una capacidad de otros 1.700 MW, han remitido ya toda la documentación necesaria para obtenerlo.

Una instalación de estas características supone casi un tercio del parque de carbón actual español (que asciende a 10.000 MW) o la mitad del parque nuclear (7.000 MW).

Jonathan Cole, director de Eólica Marina del Grupo Iberdrola, considera que East Anglia Hub "será clave en la consecución de los planes de descarbonización que tiene planteados Reino Unido, independientemente de si la energía limpia que produzca este complejo se venda en el marco de contratos respaldados por el Gobierno o a través de acuerdos privados".

La eléctrica española prevé que los trabajos de este macrocomplejo eólico marino, que se ubicará en la zona sur del Mar del Norte, puedan comenzar a lo largo del año 2022 y se prolonguen durante cuatro años. La compañía podría anunciar los principales proveedores de East Anglia Hub a lo largo de los próximos 10 meses, pero con anterioridad empresas como Windar o Navantia han logrado importantes cargas de trabajo para los complejos eólicos marinos de la compañía.

Con esta inversión, la eléctrica se convertirá en uno de los principales operadores de eólica marina del Reino Unido.

La compañía cuenta con más de 30.900 MW de potencia renovable instalada

Iberdrola comenzó hace 20 años la instalación de energía eólica terrestre y ahora ha decidido liderar el desarrollo de la eólica marina. Y lo va a hacer en torno a tres ejes: el Mar del Norte, el Mar Báltico y Estados Unidos.

Actualmente, el grupo ya tiene en operación dos instalaciones: por un lado, el parque de West of Duddon Sands. Puesto en marcha en 2014 en el Mar del Norte, se convirtió en la primera planta de estas características promovida por una empresa española. Por otro, el parque Wikinger, en aguas alemanas del Mar Báltico y en funcionamiento desde diciembre de 2017.

Pero la eléctrica cuenta con una cartera de proyectos de 12,4 GW.

En Estados Unidos, a través de su filial Avangrid, dispone de proyectos de eólica marina en construcción o en cartera que totalizan 7.300 MW de capacidad. La compañía ya está promoviendo el mayor parque eólico marino a gran escala en Estados Unidos, Vineyard Wind, frente a las costas del estado de Massachusetts, cuyos 800 MW de potencia serán capaces de atender las necesidades energéticas de un millón de hogares.

En Europa está construyendo, el parque eólico marino de Saint Brieuc, en aguas francesas, cuya entrada en operación se prevé para 2022 con una potencia de 496 MW.

Asimismo, Iberdrola desarrolla en Alemania dos nuevos parques marinos en aguas del Báltico con una potencia total de 486 MW: Baltic Eagle y Wikinger Süd.

Apuesta por las renovables

La compañía cuenta, al cierre del tercer trimestre de este año, con más de 30.900 MW de potencia renovable instalada. En esta línea, y según las Perspectivas Estratégicas 2018-2022, Iberdrola destinará el 39% de la inversión global al negocio de Renovables: 13.300 millones de euros.

Aunque cuenta con instalaciones de energías limpias en otros países, como Grecia (255 MW), Hungría (158 MW), Portugal (92 MW), Rumanía (80 MW) o Chipre (20 MW), Iberdrola juega un papel clave en el sector renovable de sus cinco países de referencia.

En Estados Unidos, la española cuenta con una capacidad renovable instalada de 7.450 MW y se ha convertido en el tercer operador eólico del país, con el 43% de toda la potencia instalada por el Grupo en el mundo mediante esta tecnología. Iberdrola, que durante los nueve primeros meses de 2019 invirtió 1.105 millones de euros en el negocio renovable estadounidense, prevé poner en marcha a lo largo de este año en el país 990 nuevos MW eólicos.

Camino de los 10.000 MW

En España, Iberdrola es el líder eólico y renovable con una potencia operativa de 5.793 MW y 16.027 MW, respectivamente. La compañía ha anunciado que contará, para 2022, con 3.000 MW renovables (eólica y solar) adicionales en nuestro país, cifra que se elevará hasta los 10.000 MW en 2030.

En Reino Unido, a través de su filial ScottishPower, primera de las big six británicas 100% renovable, Iberdrola también lidera el mercado eólico de Reino Unido, con una capacidad renovable de 2.296 MW: 1.906 de ellos corresponde a eólica terrestre y otros 390 MW, a eólica marina. Como se ha comentado, la empresa se encuentra inmersa hoy en día en diversos proyectos offshore en el área de East Anglia.

En Brasil, la filial a través de la que opera Iberdrola en el país, Neoenergia, acaba de anunciar el desarrollo de su mayor complejo eólico terrestre, denominado Oitis. Compuesto por un total de 12 parques que sumarán una capacidad instalada conjunta de 566,5 MW, se ubicará entre los estados de Piau y Bahia, al nordeste de Brasil, y su completa puesta en marcha está prevista para mediados de 2022. Iberdrola dispone en Brasil de 3.424 MW renovables: 2.908 MW hidroeléctricos y 516 eólicos.

En México, Iberdrola dispone de una capacidad renovable en México de 743 MW, 473 eólicos y 270 solares, que se verá sensiblemente incrementada (casi +45%) con la puesta en marcha de otros dos proyectos ya en fase de construcción: los parques eólicos de Pier (221 MW de potencia), en Puebla, y Santiago Eólico (105 MW), en el estado de San Luis de Potosí.