Por qué pagarán el doble de factura de gas las comunidades de vecinos en 2024

Las comunidades de vecinos tendrán que acudir al mercado liberalizado de gas pra contratar su tarifa. A partir del próximo 1 de enero, el Gobierno obligará a este tipo de clientes a dejar la tarifa regulada TUR, lo que puede llegar a suponer que los recibos lleguen incluso a duplicarse, tal y como indican los expertos de Selectra.

Según recoge el BOE, antes del 15 de octubre de 2023, las comercializadoras de último recurso deberán informar a los sujetos acogidos a la tarifa de la necesidad de contratar el suministro a partir del 1 de enero de 2024 con una comercializadora del mercado libre. Para aquellos que no lo hagan, se establece una tarifa transitoria.

Teniendo en cuenta el precio actual del mercado libre frente a la RL 4, aquellas comunidades pequeñas con un consumo anual de 150.000 kWh adscritas a esta tarifa, pasarían de pagar de 6.600 euros a 13.500 euros al perderla. Por su parte, una comunidad con un consumo de 400.000 kWh y tarifa RL 5, pasarían de pagar 19.100 a 36.600 euros al año.

De este modo, el Gobierno dará por finalizada la medida impuesta en octubre de 2022 por la que permitía que las comunidades de vecinos con calefacción central pudieran acogerse a la tarifa regulada de gas natural, TUR, que el Gobierno había diseñado para ellos dentro del paquete de medidas de ahorro energético aprobado en el Congreso. Una tarifa que podía ser solicitada por aquellas comunidades de propietarios que cumplieran con los requisitos establecidos por el ministerio de Transición Ecológica y que generó una avalancha de peticiones que prácticamente llegó a colapsar el sistema de atención al cliente de algunas compañías.

Además, el BOE establece también que, aquellos que no han podido instalar los contadores, pueden presentar una declaración responsable en un plazo máximo de treinta días desde la entrada en vigor de la orden, de que han experimentado dificultades de naturaleza técnica o administrativa, para ampliar el plazo hasta el 30 de septiembre de 2024. En caso contrario, las que no lo hayan hecho y no lo presenten y hubiesen solicitado la tarifa, deberán pagar el recargo del 25%.