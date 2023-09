La eólica marina ve "difícil" cumplir los objetivos de generación para 2030

La eólica marina ve "difícil" cumplir los objetivos de generación marcados para este sector de cara al año 2030. Así lo señalaron los representantes de las principales empresas industriales del sector en el VIII Foro de Energía 2023 organizado por elEconomista.es ayer que contó el apoyo de casi 50 patrocinadores, empresas líderes del sector energético. "Es difícil que los objetivos que se plantearon de 1 a 3 GW para 2030 se puedan cumplir", señaló Pablo Finkielstein, responsable de Offshore para España de Siemens Gamesa. "Implicaría triplicar la capacidad actual, es algo que en el corto plazo no se va a poder hacer", puntualizó.

"¿Retrasos? Sí, puede llegar a haber", afirmó Felipe Cornago, Managing Director de Offshore Wind BayWa R.E. Unos retrasos que los expertos no creen que sean específicos de España. "Cada mercado tiene sus propios problemas y las soluciones dependen de cada país. Para arrancar en un mercado nuevo, como puede ser España, el problema es la falta de claridad", matizó el directivo.

"Tenemos la base, pero falta mucho por hacer. No tenemos la regulación, el modelo de conexión a la red, el de remuneración... el Gobierno tiene que avanzar para ayudar a un sector que ya está preparado", señaló por su parte Marianne Beck Hassl, Gerente de Mercado de eólica marina en España y Portugal de Ørsted. En esta misma línea se manifestó Javier Berenguer, CEO en Beridi Maritime, que admitió que "el sector afronta problemas por falta de seguridad jurídica, permisos·, además de otros más técnicos como "la necesidad de reducción de los costes asociados a los proyectos y a la instalación de las primeras unidades", que se acompaña de la falta de una cadena de suministro madura en estos momentos iniciales de los proyectos.

La regulación fue un punto clave en el debate entre los profesionales del sector. "Necesitamos transparencia en las reglas de juego y una vez que tengamos el parque conocer los riesgos y visibilidad, necesitamos seguridad y certeza y las inversiones no se hacen con un proyecto, se hacen con un proyecto detrás de otro", apuntó Cornago. "Pero necesitamos una legislación establecida que llegue y permita que alcancemos los objetivos marcados", remarcó por su parte Pedro M. Mayorga, CEO de EnerOcean.

Las metas marcadas implican triplicar la capacidad actual, a corto plazo no se puede hacer

Precisamente en este sentido, David Carrascosa, COO de Saitec Offshore Technologies, puso como ejemplo el desarrollo de las licitaciones en Australia. "El año pasado estuvimos comiendo con la ministra de energía del estado de Victoria en Australia y estaba haciendo una ronda por Europa para aprender cómo lo estábamos haciendo aquí. Este 22 de noviembre es el deadline para entregar las licitaciones para una zona concreta que solo permite eólica flotante, han cogido el toro por los cuernos", señaló. "El mensaje es que si queremos podemos", recalcó.

Desarrollo de la tecnología

La eólica marina se puede desarrollar con dos tecnologías principales, el hormigón armado o el acero. En este sentido, Berenguer aprovechó para explicar la tecnología que utiliza Beridi, "concebida desde el punto de vista de la ingeniería marítima y portuaria. Es editable y fabricable en serie de forma rápida. Puede desbloquear la dificultad de la cadena de suministro", apuntó.

"Nuestro producto estrella es una plataforma de dos turbinas con toda la dificultad que ha supuesto. Ha habido que desarrollar el conocimiento porque que se orientan con la dirección del viento", señaló el representante de EnerOcean. "Para la eólica marina de cimentación fija España no va a ser pionera, pero para flotante sí puede serlo", admitió Cornago, afirmación que apoyaron el resto de miembros de la mesa redonda, que pidieron aprovechar la tecnología y el know how que tienen industrias como " la ingeniería naval, la marítimo portuaria y la ingeniería civil" que son punteras en nuestro país, apuntó Berenguer.

Mejora de las subastas

El sector lleva años reclamando un cambio en el modelo de las subastas eólicas. Tanto, que el directivo de Siemens Gamesa llegó a asegurar ayer que el modelo actual "genera incertidumbre". "El diseño actual de las subastan genera mucha incertidumbre. Creemos que destruye valor no lo genera. Esto se debe a que obliga al desarrollador a pagar más y eso repercute de dos maneras. Bien en la cadena de valor o bien en el precio final al que se vende la energía", añadió.

En una línea muy similar se pronunció el Managing Director de Offshore Wind BayWa R.E que reclamó al regulador unas reglas del juego más claras. "Pediría que el regulador que antes de establecer las bases de las subastas piense antes que es lo que quiere y después de pensarlo bien que diseñe las reglas de las licitaciones. Siempre se destaca que las subastas son un gran éxito. Pero, ¿en que aspecto? No sabemos cual es el objetivo de estas subastas, si es coger dinero o crear energía renovables. Si lo que buscan es lo segundo el incentivo de la subasta debería ser otro. Dejar claro como se llevan a cabo las licitaciones y sus criterios es absolutamente fundamental". Así, los representantes del sector también pidieron proyectos de mayor envergadura. "Necesitamos ver proyectos de más de 500MW y desarrollos en zonas en península y Canarias", señaló la representante de Ørsted, "ya no vemos proyectos de 200MW. Necesitamos visibilidad a largo plazo", continuó.

Retrasos por el alza de precios

El sector no es ajeno al alza de precios, es más, al estar directamente relacionado con las energía renovables se está viendo muy afectado por estos encarecimientos. Algo que golpea directamente en los proyectos que hay en marcha. "Si España, Portugal o Francia hubieran ya tenido la subasta de eólica flotante en 2022 o 2021 correríamos el riesgo de que los proyectos no se hiciesen por la situación de precios actual", alegó el COO de Saitec Offshore Technologies.

El sector alega que la subida de los precios va a retrasar la puesta en marcha de los proyectos

Muy negativo con esta situación se mostró el consejero delegado de EnerOcean. "Si tienes un contrato a largo plazo y ya has hecho inversiones y tienes un aumento de costes los proyectos se pueden ir a la quiebra. Es algo que afecta directamente a las renovables y se tiene que tener en cuenta en las subastas. Si se pierden los contratos puede ser un auténtico desastre", aseguró. "Si España, Portugal, Francia hubieran ya tenido al subasta de flotante en 2022 o 2021 correríamos el riesgo de que los proyectos no se hiciesen por la situación de precios actual", recordó el representante de Saitec.

La Gerente de Mercado de eólica marina en España y Portugal de Ørsted también incidió en este punto, destacando la importancia de que las tarifas que se subastan sean indexadas. "Estamos viendo problemas en Estados Unidos y Reino Unido", admitió, señalando que en el primero de ellos no están indexados y, en el segundo, sí lo están "pero no lo suficiente". "Los parques tardan mucho en construirse y las circunstancias del mercado cambian desde que se negocian las tarifas hasta que se pone en producción. Tiene que estar diseñado para sobrevivir a los cambios de esta forma", reconoció.

"La subida de tipos impacta directamente en los proyectos, el coste es más alto, se exige más rentabilidad… También genera que los préstamos de los bancos sean más caros y esto impacta en la cadena de valor", apuntó el representante de Siemens Gamesa. "Los proyectos que ya tenían un acuerdo de venta de energía están en una situación muy difícil, porque ese precio ya no gusta", reseñó.