Las renovables piden más visibilidad para que el Plan de Energía y Clima no sea "un fracaso"

"Necesitamos visibilidad por parte de la Administración. No podemos esperar a que se forme Gobierno, porque eso no sabemos cuándo va a suceder. Precisamos visibilidad para afrontar las inversiones en equipos que nos permitan llegar en los plazos necesarios". Así se ha expresado este jueves Manuel García, CEO de Greenalia, en el marco del VIII Foro de Energía 2023 de elEconomista.es, cuando se preguntó a los ponentes de la mesa sobre renovables qué alegaciones habían planteado al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (precisamente el pasado lunes terminó el plazo para dichas alegaciones).

"Necesitamos también un plazo que sea razonable para acometer una inversión de este tipo, que en el caso de la fotovoltaica puede ser algo menor y en el de la eólica tiene que ser superior". Si no se aumentan esos plazos "de la autorización de explotación", el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) "será un fracaso", ha advertido Manuel García.

José Luis Moya Jiménez, CEO de Ric Energy Spain, coincidió con el CEO de Greenalia, y añadió que el PNIEC, a fin de cuentas, "es un plan, y los planes recogen aspiraciones o ambiciones. Lo importante es ejecutarlo. Y para ejecutarlo se requiere regulación, una regulación que sea efectiva para hacer ese plan realidad". España, explicó, está, según los datos de Solar Power Europe, en el top de países por adiciones de fotovoltaica a nivel mundial, con 8,5 gigavatios, después de China, Estados Unidos, India y Brasil. "Y probablemente vamos continuar ahí". Esto a su vez supone que España "va a afrontar el reto de la integración de la penetración de renovables en la matriz energética. Para afrontar esos retos es absolutamente necesaria una regulación que los facilite, por ejemplo, el almacenamiento". En estos momentos, añadió, "no hay una regulación que dé visibilidad a la monetización de todos los servicios que es capaz de prestar".

"El almacenamiento va a ser clave", añadió José Miguel Ferrer, director general Statkraft España y Portugal, aunque "todavía no hay signos de dónde está ese almacenamiento". Ferrer también señaló, respecto al PNIEC, que el hidrógeno "se ha planteado y parece importante, pero habrá que ver cuándo y cómo", y que la demanda "ha salido demasiado baja y considero que se puede hacer trabajo para ver si esa demanda se incrementa".

Por su parte, Arancha Martínez, country manager de X-ELIO Spain, añadió que los planes deberían ser más flexibles: "La planificación no se puede hacer en 2020 pensando en el periodo 2021-2026, porque en este sector en un solo año pasan millones de cosas". Actualmente, "contamos con una planificación estática y tendría que ser dinámica, que se revisara cada seis meses, que permitiera introducir introducir algún cambio". La responsable de X-ELIO también pidió más transparencia. "Y al mismo tiempo, las tramitaciones no pueden ir a este ritmo. Al final, en el 2025 se tienen que conectar prácticamente 58 gigas. Creemos, y vuelvo al problema de la transparencia. Siempre se habla de datos, pero no sabemos realmente en qué situación estamos, y sería importante ir conociendo en qué estado está el mercado", ha añadido.

"Yo creo que el PNIEC en términos generales tremendamente ambicioso, eso no es malo, creo que en algunas áreas sí que peca de demasiado optimismo, en áreas que ojalá se cumplan, como la relativa a los 11 gigas de hidrógeno de aquí a 2030, o en el almacenamiento", ha explicado Óscar Fernández, presidente de Shell España. Todo esto, ha añadido, moviliza una inversión de prácticamente 250.000 millones de euros, con el efecto que esto va a tener para el PIB y para puestos de trabajo en España. "Cuando se habla de esas cantidades de dinero, se tiene que hablar de inversión extranjera y sí que hay cierta inversión, muy poca, que en España es cautiva y que siempre va a estar en España, pero gran parte de los fondos tienen que venir de mercados internacionales". Óscar Fernández ve una oportunidad histórica en ser líderes, particularmente en energía solar. "Somos los número uno mundiales por penetración y quinto en términos absolutos, pues también creo que tenemos que ser líderes en permitir que esto se pueda llevar a cabo". Por lo tanto, el primer punto sería "asegurarnos de que no intervenimos en el mercado más allá de lo absolutamente necesario". El número uno de Shell reflexionó sobre "lo que va a pasar con el impuesto del 7% de generación, algo sumamente importante porque muchos competimos a nivel global". Este tipo de impuestos, añadió, provocan que la "tasa de riesgo" de los proyectos sea mayor, de ahí que en una competición global "los proyectos se los acaben llevando EEUU o Indonesia".

Juanjo Sánchez, consejero delegado de Capital Energy, ha señalado que este mismo miércoles "una institución como el Banco Central Europeo alertó sobre los impactos negativos que tendrían no llegar a los objetivos del año 2030 en energía y clima", debido a los impactos negativos en el sistema económico y financiero de su propia política de incremento de los tipos de interés para reducir y controlar la inflación. Esta política monetaria "tiene efectos también en el sentido de dificultar incrementar el coste de acceso al capital que puede retrasar el despliegue de infraestructuras intensivas en el capital como son las energéticas y eso va en contra de su propio objetivo". Estas políticas macroeconómicas "tienen que ser acompañadas de otro tipo de políticas para que esto se mitigue y no se produzca", y la reflexión del BCE "muestra la interrelación de la energía dentro de todo el modelo y todos los vectores económicos de la sociedad". Respecto al PNIEC, "obviamente, tiene que ser acompañado de actuaciones en forma de políticas, regulaciones, inversiones, que ayuden a empujar la realidad en la dirección en la que tú has planificado. Y yo creo que aquí estamos fallando, quizá no en todos los elementos, pero muchos y muy importantes". El responsable de Capital Energy incidió en "el desequilibrio tecnológico al que nos estamos abocando en esa evolución que estamos experimentando. Estamos en el ámbito de generación eléctrica, acelerando quizá con una velocidad excesiva respecto a lo planificado respecto a lo que yo creo que necesita el sistema en alguna tecnología y, en cambio, en otras como puede ser la eólica que se ha mencionado antes o el almacenamiento energético, la velocidad es, sin duda, insuficiente".

En defensa de la biomasa

Guillermo Negro, CEO Magnon, defendió el papel de la biomasa: "Magnon es el principal gestor de biomasa en España, con mucha diferencia, explicó. "Nosotros trabajamos en pos de la descarbonización, en pos de la transición energética, pero en el entendimiento de que sin biomasa va a ser muy difícil que haya una transición energética completa, sin el vector biomasa y, desde luego, una transición energética justa, por el efecto vertebrador que tiene sobre el territorio". La biomasa, como recurso y como fuente renovable es, un poco, la gran olvidada.

"Somos el principal productor de energía eléctrica renovable de España. Energía renovable, un poco peculiar, marginalista, pero que es energía firme, en carga base, que es gestionable, que es distribuida, que fija y atrae talento en zonas rurales, que vertebra el rural y, como decía, contribuye a esa transición justa", ha defendido. "Es un elemento que contribuye a la seguridad de suministro, en un contexto en el que la seguridad de suministro se ha puesto en cuestión".

"Estamos en un nuevo debate, en el que las renovables no pueden ser un objetivo en sí mismo. Las renovables son una herramienta más. Para ayudar a descarbonizar hay que actuar en otros muchos terrenos", ha apuntado Carlos Relancio, CEO de Titan Solar y director de Renovables en Galp. "Como comentaba antes Óscar [Fernández, presidente de Shell España], las grandes multinacionales al final estamos compitiendo, estamos compitiendo por países y por sectores".

"Los objetivos del PNIEC son ambiciosos pero muy necesarios", ha opinado David Solé, director general de Ingeteam, "lo q tenemos q hacer es definir la hoja de ruta". En España, ha explicado, "tenemos 250 teravatios hora de energía eléctrica demandada. Es una demanda estabilizada, que lleva dos años bajando un 2% o 3% , derivado por la eficiencia energética, por el autoconsumo, por el precio… pero realmente lo que tenemos que hacer es ir hacia una mayor exportación, sustituir los combustibles fósiles, y trabajar en la electrificación", ha afirmado. En este sentido, la movilidad es fundamental: "Es una el electrificación de la sociedad. Vemos que coches y camiones deberían electrificarse a una velocidad rápida, la tecnología está ahí. El mercado está aumentando con gran rapidez la venta de vehículo eléctrico", ha apuntado.