"Las comercializadoras piden eliminar la tarifa regulada y dejarla sólo para colectivos vulnerables"

Las comercializadoras solicitan al Gobierno eliminar la tarifa regulada y el actual sistema del PVPC -el llamado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor- que afecta a alrededor del 34% de todos los consumidores domésticos que, en su opinión, debería destinarse solo para los colectivos vulnerables. Ponen el foco además en que la posición de fuerza de las grandes empresas del oligopolio eléctrico están conduciendo a un deterioro de la libre competencia con la consiguiente pérdida de libertad de elección de los consumidores a largo plazo y su consecuente perjuicio en precios.

En el VIII Foro de Energía de elEconomista celebrado este jueves han revelado el deterioro sostenido que vienen sufriendo las comercializadoras independientes y alertan de los riesgos de la desaparición de la competencia en el mercado eléctrico. Una situación que supondría un retroceso inaceptable de muchos años en la liberalización del mercado.

La quinta mesa de debate contó con la participación de Miguel Rodríguez-Checa, director general de Goldenergy (grupo AXPO); Pablo Abejas, CEO del Grupo Visalia; Jorge González Cortés, vicepresidente de Gesternova Energía; Antonio Colino, director general de Plenitude, Paula Román, directora general de Feníe Energía y Emilio Rousaud, CEO de Factorenergia. Reclaman, en definitiva, un mercado de libre competencia con reglas claras y una cuota de protección social necesaria para los consumidores más vulnerables.

El foro se mostró unánime en que esta nueva tarifa de la luz debe seguir adelante sólo para los consumidores más vulnerables. "El mercado libre ha sido puesto el último en la lista, la prioridad era una factura más barata, y se ha sacrificado la libre competencia", señala dice Paula Román, directora general de Feníe Energía. Reclaman además que el regulador haga un esfuerzo para "ponerse en los zapatos del consumidor", como indica Jorge González Cortés, vicepresidente de Gesternova Energía.

"Otra consecuencia inevitable de esa situación es el efecto que esto tiene sobre la destrucción de la competencia y, a la postre, los perjuicios que acarrea para los clientes finales. A medio plazo, los oligopolios o los monopolios siempre conllevan un inevitable control del mercado y suponen aumentos de precios, bajada de calidad de los servicios o ambas cosas", concluye Emilio Rousaud, CEO de Factorenergia.

En cuanto al nivel de precios en España frente a Europa, los reguladores europeos aseguran que están bajando a un menor ritmo del que se trasladó en la subida de 2022. Miguel Rodríguez-Checa, director general de Goldenergy (grupo AXPO), considera para dinamizar las instalaciones, lograr más liquidez en los mercados y una mayor competencia para generadores, productores e inversores es necesario liberalizar el mercado de ventas, que somos nosotros. Aunque han entrado muchos players internacionales luchamos por una cuota residual. El actual sistema del PVPC ha generado incrementos de las facturas eléctricas y no hay una competencia real.

Expulsión de operadoras e IVA

Actualmente la tarifa regulada está disponible para pequeños consumidores con una potencia contratada inferior a los 10 kW, entre los que se incluyen aquellos con acceso al bono social eléctrico. Aunque la reforma concreta que sólo se podrán acoger hogares y micropymes, y que el bono social se mantendrá ligado al PVPC, Pablo Abejas, CEO del Grupo Visalia, reclama que los esfuerzos del sector se dirijan a las personas en riesgo de pobreza energética. "No tiene sentido que oficinas de grandes bancos tengan tarifas reguladas. Tenemos la capacidad económica para poder ofrecer el bono social para que todas las comercializadoras podemos ofrecerle.

Por su parte, González Cortés, confirma que "como concepto antes de la gran subida de precios la tarifa regulada era inofensiva pero se vuelve ha vuelto un mecanismo perverso cuando el pool eléctrico se ha disparado. Por nuestra experiencia en el mercado portugués, allí el escándalo de los precios no se entendía. Cualquier medida fiscal tiene un impacto en el IRPF pero creemos que el bono social debe salir de los Presupuestos y acotarse para que lo reciban personas físicas que realmente lo necesiten, no tiene sentido que empresas se puedan acoger".

Antonio Colino, director general de Plenitude, ha puesto el foco en un mercado en aparente y extraña calma pero donde se disparan las bajas de comercializadoras de electricidad. Un fenómeno creciente desde que los precios comenzaron a dispararse a mediados de 2021. "El año 2023 comenzó con un récord de bajas de comercializadoras en los registros de la CNMC, pero este mercado no quede en manos de "unas pocas compañías integradas en los grupos generadores", como consecuencia de la crisis energética y de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para paliarla.

Una opinión compartida por Paula Román, directora general de Feníe Energía. "Acogerse al PVPC no tiene porqué ser mejor, no creo que haya generado grandes ahorros. Puestos a atacar el problema, apostaría más por desbloquear y mejora el servicio, donde se está perdiendo valor. La tarifa regulada no es necesaria".