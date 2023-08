El auditor alerta de un agujero de 38 millones en EidF y pone en duda su viabilidad

EiDF, la empresa gallega, especializada en el diseño y montaje de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico para industrias, que cotiza en el BME Growth, se enfrenta a una situación sumamente complicada hasta el punto de que PwC, la firma que se ha encargado de auditar las cuentas, expresa serias dudas sobre su viabilidad.

El consejo de administración de la compañía reformuló el pasado 12 de agosto, con cuatro meses de retraso, las cuentas de la firma, en una reunión en la que presentó su dimisión como consejera ejecutiva Mercedes Rey, que mantiene el cargo, no obstante, de directora financiera.En esa reunión, la empresa realizó un ajuste contable de apenas 1,7 millones para ajustarse, según dice, a los criterios contables de su auditor.

Se trata de los ingresos de una obra que facturó en diciembre de 2022 cuando en realidad debía haberlo hecho este año. Con todo ello, presentó unos resultados que superan ampliamente sus expectativas y cierra el año con con unos ingresos agregados del grupo de 369,6 millones, un 23,6% por encima de la previsto en el plan de negocio y que casi duplican la cifra de 2021.

Advertencia

Una ve auditadas esas cuentas, PwC ha manifestado, sin embargo, una advertencia, poniendo en duda la viabildiad del grupo.

Tras asegurar que "en el curso de nuestro trabajo de auditoría se han puesto de manifiesto incidencias relevantes que suponen la existencia de debilidades significativas en el modelo de gobierno corporativo y el sistema de control interno de la sociedad, las cuales afectan, esencialmente, al área de gestión de contratos, seguimiento de proyectos y partes vinculadas", el auditor indica que "la sociedad presenta un fondo de maniobra negativo de 37,95 millones de euros".

Según dice, esto, junto con otras cuestiones, "indican la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento", recalcando además que, pese a la reformulación de las cuentas, "nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión". Y algo parecido ocurre también en las cuentas del grupo consolidado. En este caso el fondo de maniobra es igualmente negativo, aunque por un importe algo menor, de 20,9 millones. No obstante, y en la misma línea que hace respecto a las cuentas individuales, PwC vuelve a señalar la misma advertencia: la viabilidad de EiDF no está garantizada.

Cotización suspendida

Como consecuencia del retraso en la presentación de las cuentas, la CNMV, que ha requerido ahora más información a la compañía pese a la reformulación, suspendió la cotización el pasado 14 de abril de 2023 de forma cautelar en el BME Growth. A raíz de aquello, EiDF un análisis complementario o informe forensic a la consultora Deloitte.

Este informe, entregado con fecha de 26 de julio de 2023, tenía como objeto de analizar determinadas incidencias o discrepancias detectadas por PwC en el proceso de auditoría de las cuentas. En el mismo se recogen hasta 45 documentos que, a su vez, se subdividen en otros múltiples, "con evidencias digitales, cuentas anuales, comunicaciones remitidas por PwC, memorándums internos de la sociedad, contratos, correos electrónicos y escrituras públicas, entre otros". En su informe PwC señala, no obstante, que "al igual que en nuestro trabajo de auditoría, el citado análisis del experto independiente ha constatado la existencia de debilidades significativa"".

Tras el análisis de la documentación vinculada a las 51 obras y 35 clientes que figuran en el informe, KPM señala, en concreto, que, "en algunas ocasiones, se han producido adelantos de ingresos en relación con las obras en curso, por anticipos de facturación o discordancia del grado de avance con la situación de la obra". Según dice, "tales incidencias en ocasiones eran conscientes, según el informe, y, en otras traen causa de una falta de control o de cultura de control en la sociedad". No obstante, el propio informe reconoce también que existe ya un cambio de metodología en el reconocimiento de ingresos por parte de la empresa, que incluso ha contratado a KPMG para implantar un mayor grado de control.

En esta misma línea también, PwC admite en su auditoría que los administradores han procedido a ajustar y regularizar todas las cuestiones puestas de manifiesto hasta el momento y "han iniciado la toma de medidas para mejorar su sistema de control interno y gobierno corporativo", pero insiste también en que "no nos es posible asegurar totalmente que puedan surgir otras cuestiones no identificadas hasta el momento que, en su caso, pudieran suponer posibles errores y/o contingencias no recogidas en las cuentas anuales adicionales a las ya corregidas por los administradores y asimismo consideradas en la reexpresión de las cifras comparativas del ejercicio anterior".

La empresa toma medidas

Pese a las advertencias de PwC y de Deloitte, EiDF Solar asegura que ha tomado "las medidas financieras necesarias para dar la vuelta al fondo de maniobra negativo que puso de manifiesto el auditor en su informe, y ahora dispone de un fondo de maniobra positivo de 12,5 millones".

Según dice, "esto ha sido posible gracias a la obtención de una dispensa, waiver, por parte de Iberian Direct Lending Fund, por valor de 19, 5 millones de eurosque concreta la deuda a largo plazo como así se trasladó en la propia naturaleza de la deuda en su formalización". Además, la compañía dice que está incrementando sus "niveles de exigencia contable al incorporarlos nuevos criterios de su auditor".